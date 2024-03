Stav exprezidenta Zemana je po operácii stabilizovaný, ale vážny

Praha 15. marca (TASR) - Stav bývalého českého prezidenta Miloša Zemana je po štvrtkovej operácii stabilizovaný, ale vážny. Uviedla to v piatok pražská nemocnica Motol vo vyhlásení zverejnenom na oficiálnej facebookovej stránke exprezidenta, informuje TASR.



Zeman absolvoval operáciu z dôvodu kritického nedostatočného prekrvenia dolnej končatiny. Príčinou bola krvná zrazenina, uviedla nemocnica. Počas hybridného zákroku mu spriechodnili tepnu a obnovili prekrvenie.



"Prognóza hospitalizácie sa teraz nedá určiť. So súhlasom rodiny pána Miloša Zemana poskytneme ďalšie informácie v pondelok 18. marca," dodala nemocnica.



Zeman do nemocnice prišiel štvrtok na plánované vyšetrenie, lekári však rozhodli o jeho hospitalizácii po operácii dolnej končatiny, píše na svojom webovom portáli TV Nova.



Zeman dlhodobo trpí neuropatiou dolných končatín a cukrovkou. Vo vážnom stave ho hospitalizovali aj v októbri 2021, keď bol ešte prezidentom. V nemocnici strávil niekoľko týždňov a mal mať vážne problémy s pečeňou. Senátori si vtedy vyžiadali lekársku správu, podľa ktorej Zeman nebol schopný vykonávať svoje povinnosti.



Jeho stav sa však zlepšil a po 48 dňoch ho prepustili do domácej starostlivosti. Odvtedy má exprezident zavedenú vyživovaciu hadičku a používa invalidný vozík.