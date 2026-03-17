Stav nórskej korunnej princeznej Mette-Marit sa zhoršil
Korunná princezná Mette-Marit trpí zriedkavou formou pľúcnej fibrózy.
Autor TASR
Oslo 17. marca (TASR) - Zdravotný stav nórskej korunnej princeznej Mette-Marit, ktorá trpí chronickou pľúcnou fibrózou, sa opäť zhoršil. Pre agentúru DPA to v utorok potvrdila jej hovorkyňa. Z tohto dôvodu sa neočakáva prítomnosť korunnej princeznej na podujatiach spojených s budúcotýždňovou návštevou belgického kráľovského páru v Nórsku.
Korunná princezná Mette-Marit trpí zriedkavou formou pľúcnej fibrózy. Ide o závažné a chronické ochorenie pľúc, ktoré spôsobuje zjazvenie pľúcneho tkaniva, čo vedie k dýchavičnosti a ďalším príznakom. V decembri nórsky kráľovský dvor uviedol, že zdravotný stav korunnej princeznej sa zhoršil a že bude potrebovať transplantáciu pľúc.
Manželka korunného princa Haakona je pod tlakom aj po tom, čo vyšli najavo ďalšie podrobnosti o jej kontaktoch s americkým finančníkom a sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom.
Okrem toho je jej najstarší syn Marius, ktorého má z predchádzajúceho vzťahu, súdený za viacero obvinení vrátane štyroch prípadov znásilnenia.
Podľa analýzy nórskej televízie Mette-Marit počas svojho pôsobenia ako korunná princezná od roku 2001 vynechala iba tri štátne návštevy.
Korunná princezná Mette-Marit trpí zriedkavou formou pľúcnej fibrózy. Ide o závažné a chronické ochorenie pľúc, ktoré spôsobuje zjazvenie pľúcneho tkaniva, čo vedie k dýchavičnosti a ďalším príznakom. V decembri nórsky kráľovský dvor uviedol, že zdravotný stav korunnej princeznej sa zhoršil a že bude potrebovať transplantáciu pľúc.
Manželka korunného princa Haakona je pod tlakom aj po tom, čo vyšli najavo ďalšie podrobnosti o jej kontaktoch s americkým finančníkom a sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom.
Okrem toho je jej najstarší syn Marius, ktorého má z predchádzajúceho vzťahu, súdený za viacero obvinení vrátane štyroch prípadov znásilnenia.
Podľa analýzy nórskej televízie Mette-Marit počas svojho pôsobenia ako korunná princezná od roku 2001 vynechala iba tri štátne návštevy.