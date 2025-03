Stav pápeža Františka sa naďalej zlepšuje

Rím 28. marca (TASR) — Stav pápeža Františka sa naďalej postupne zlepšuje. Týka sa to jeho respiračných a motorických funkcií, ako aj rečového prejavu. Uviedol to v piatok hovorca Vatikánu Matteo Bruni, informuje TASR s odvolaním sa na správu agentúry ANSA.



Pápežov zdravotný stav je podľa Bruniho stabilizovaný a lekári počas dňa postupne znižujú množstvo kyslíka podávaného pomocou nosovej kanyly. Podľa krvných testov vykonaných v stredu sú jeho hematologické parametre v norme.



Pápež František pokračuje v striedaní liečby, modlitieb, odpočinku a pracovných aktivít. Všetky dikastériá Rímskej kúrie ho priebežne informujú o svojej činnosti.



Osemdesiatosemročného pápeža hospitalizovali v Gemelliho nemocnici v Ríme 14. februára s bronchitídou, ktorá neskôr prerástla do obojstranného zápalu pľúc. Z nemocnice ho prepustili 23. marca do domácej liečby v jeho rezidencii vo Vatikáne.