Stav prezidenta Lulu je po operácii mozgu stabilizovaný

Sao Paulo 10. decembra (TASR) — Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva je po utorňajšej operácii na zastavenie krvácania do mozgu v stabilnom stave a pri vedomí. Z nemocnice by ho mali prepustiť na budúci týždeň. V utorok to na tlačovej konferencii uviedli lekári súkromnej nemocnice Hospital Sírio-Libanes v Sao Paule, kde hlavu štátu operovali. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Lulove pracovné povinnosti po hospitalizácii prevzal viceprezident Geraldo Alckmin. Ten namiesto neho prijme aj slovenského premiéra Roberta Fica, ktorý v nedeľu pricestoval na návštevu Brazílie.



Člen lekárskeho tímu Marcos Stavale povedal, že krvácanie nastalo medzi mozgom a tvrdou mozgovou plenou (blanou), ktorá obaľuje mozog a miechu. Došlo k nemu na ľavej strane nad predným a temenným lalokom. Počas operácie vykonali chirurgovia trepanáciu, teda zákrok na zníženie vnútrolebečného tlaku; neurologické funkcie zostali zachované, dodal.



Ďalší lekár Roberto Kalil konštatoval, že prezidentov mozog nebol poškodený.



Lulu (79) previezli v noci z hlavného mesta Brazília do Sao Paula po tom, čo pociťoval bolesti hlavy. Tie podľa lekárov súviseli s pádom, ktorý utrpel 19. októbra vo svojej rezidencii. Prezident vtedy zrušil svoju cestu do Ruska na summit skupiny BRICS. Nezúčastnil sa ani na klimatickom summite OSN (COP29) v azerbajdžanskej metropole Baku.



Samotný Lula označil svoj pád za "vážny" a niekoľko dní sa neobjavil na verejnosti. Následne sa však zúčastnil na summite skupiny G20 v Riu de Janeiro.



Brazílsky prezident mal v minulosti aj iné zdravotné problémy. V septembri 2023 podstúpil úspešnú operáciu bedrového kĺbu, od ktorej očakával, že ho zbaví neznesiteľných bolestí. V roku 2011 mu diagnostikovali rakovinu hrdla, z ktorej sa zotavil nasledujúci rok po rádioterapii a chemoterapii.