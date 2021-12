Stav prezidenta Zemana je stabilizovaný a zlepšuje sa

Praha 10. decembra (TASR) - Zdravotný stav českého prezidenta Miloša Zemana je stabilizovaný a trvalo sa zlepšuje. Oznámil to v piatok šéf Zemanovho lekárskeho konzília a rektor Univerzity Karlovej Tomáš Zima, informuje spravodajský portál Novinky.cz.



"Klinický stav je uspokojivý, vykazuje trvalé známky zlepšovania. Dôležitá je samozrejme nutričná starostlivosť,“ povedal Zima po stretnutí prezidentovho lekárskeho konzília. "Domnievame sa, že stav pána prezidenta je stabilizovaný, liečebné opatrenia sú adekvátne a myslíme si, že s doplnením rehabilitácie by sa mohol stav pána prezidenta zlepšovať," dodal.



Zemana hospitalizovali v pražskej Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) 10. októbra pre zhoršený zdravotný stav súvisiaci s bližšie nešpecifikovaným chronickým ochorením pečene. Člen konzília, chirurg Pavel Pafka, nedávno naznačil, že ide o cirhózu. Na lôžku strávil Zeman 48 dní a prepustený bol 27. novembra.



Ešte v rovnaký deň ho znova previezli do nemocnice po tom, čo mal po príchode na zámok v Lánoch pozitívny test na koronavírus. V ÚVN následne strávil ešte dva dni a lekári mu podali protilátky. Odvtedy je v Lánoch v izolácii, ktorá by sa mala podľa predošlých informácií prezidentskej kancelárie skončiť v piatok. Starajú sa oňho budú pracovníci zo súkromnej opatrovateľskej služby Senior Home Group.



Napriek nákaze covidom Zeman vymenoval 28. novembra predsedu ODS Petra Fialu za nového premiéra a postupne prijal i kandidátov na ministrov.