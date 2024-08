Stav väzenstva je podľa Pavla vážny, podporil novelu trestného zákona

Praha 20. augusta (TASR) - Situácia v českom väzenstve je podľa českého prezidenta Petra Pavla vážna a predstavuje komplexný problém. Väznice sú preplnené, takmer žiadna z nich nespĺňa požadované kritériá a miera recidívy je v ČR podľa neho výrazne vyššia než v iných európskych krajinách. Jedným z prvých krokov, ako situáciu napraviť, je podľa neho novela trestného zákona. Uviedol to v utorok po tom, ako sa na Pražskom hrade stretol s odborníkmi na túto tému, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Situácia v našom väzenstve je naozaj vážna. A netýka sa len platov zamestnancov, hoci to je jeden zo základných problémov... Náš trestný systém dnes do značnej miery supluje deficit sociálneho systému, čo je veľmi zle. Dôsledkom toho je, že naše väznice sú preplnené, štát to stojí obrovské prostriedky a sú u nás trestané ako trestné činy veci, ktoré sú v iných krajinách považované za priestupky a sú aj riešené inak než trestným právom," povedal Pavel.



Okrem okamžitých krokov je podľa prezidenta dôležité vypracovať aj strategický dokument, ktorý bude zastrešovať celkovú trestnú politiku v ČR. "Inými slovami, ako budeme pristupovať k trestaniu, do akej miery budú sankcie formou trestu odňatia slobody, aké činy budú trestané ako priestupky, aké nové formy alternatívnych trestov je možné používať, kto vôbec bude garantom výkonu tých trestov," spresnil.



Pripravovaná novela trestného zákonníka, ktorou by sa vláda podľa jeho informácií mala zaoberať už v septembri, je podľa Pavla len časťou toho, čo je potrebné urobiť.



Na otázku, či by v neúnosnej situácii zvažoval nejakú amnestiu, odpovedal, že by to považoval za trestuhodné. Prepustiť veľkú časť odsúdených bez toho, aby boli pripravené následné opatrenia, by podľa neho znamenalo, že by ich väčšina bola v krátkom čase naspäť. K takémuto kroku by podľa neho mohlo dôjsť len vtedy, ak by sa zmenil trestný zákonník a niektoré trestné činy by boli posudzované v nižšej sadzbe alebo by napríklad došlo k úprave legislatívy ohľadom omamných látok. Dodal však, že by boli potrebné aj následné systémové opatrenia.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)