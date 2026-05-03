Nedela 3. máj 2026
Stav väznenej iránskej nobelistky sa zhoršil, previezli ju na JIS

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Teherán 3. mája (TASR) - Iránsku aktivistku za ľudské práva a nositeľku Nobelovej ceny za mier Narges Mohammadíovú pre akútne problémy so srdcom previezli na jednotku intenzívnej starostlivosti. Jej zdravotný stav sa po prijatí do nemocnice zhoršil: trpí nevoľnosťami a jej krvný tlak je nestabilný, uviedla v sobotu jej nadácia v príspevku na X citovanom agentúrou DPA, píše TASR.

Mohammadíová je v súčasnosti v nemocnici v Zandžáne v severozápadnom Iráne, kde bola aj vo väzení.

Personál nemocnice podľa nadácie nie je dostatočne oboznámený s anamnézou Mohammadíovej. Naliehajú preto na jej prevoz do Teheránu, kde by sa o ňu mohol starať jej vlastný tím špecialistov.

Mohammadíovej právnik Mostafá Nílí vysvetlil, že aktivistka už nejaký čas trpí srdcovou arytmiou. V piatok po silných bolestiach na hrudníku skolabovala a následne ju z väznice previezli do nemocnice.

Rodina opísala jej stav ako alarmujúci. Obavy o jej zdravie sa objavili už v apríli. Jej brat, Hamíd-Rezá Mohammadí, povedal, že je výrazne oslabená a po infarkte koncom marca veľmi schudla.

Mohammadíová mala vážne zdravotné problémy už v minulosti a vo väzení prekonala niekoľko infarktov.

Pred časom bola odsúdená na 13 rokov a deväť mesiacov odňatia slobody za údajné spolčovanie proti štátnej bezpečnosti a šíreniu propagandy proti iránskemu režimu. V roku 2024 jej úrady povolili opustiť väzenie kvôli liečbe.

Úrady ju znovu zadržali vlani v decembri po tom, čo na pietnej akcii kritizovala iránsky režim.

Podľa Nílího bola začiatkom februára opäť odsúdená na šesť rokov väzenia za „poškodzovanie národnej bezpečnosti“. Ďalší trest v dĺžke jeden a pol roka dostala za „propagandistickú činnosť“ namierenú proti iránskemu islamskému zriadeniu. Dostala aj dvojročný zákaz cestovania.

Mohammadíová v roku 2023 získala Nobelovu cenu za mier za svoju kampaň proti útlaku žien a trestu smrti v Iráne.
