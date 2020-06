Stav zdravotnej núdze vo Francúzsku zrejme skončí 10. júla

Paríž 10. júna (TASR) - Francúzsko má zámer ukončiť 10. júla stav zdravotnej núdze, platný v krajine od 24. marca.



Úrad francúzskej vlády vo vyhlásení vydanom v utorok večer zámer odvolať núdzový stav zdôvodnil priaznivým vývojom epidemiologickej situácie v krajine.



Kabinet preto v stredu predloží Rade ministrov návrh nového zákona, ktorý jej v najbližších štyroch mesiacoch v prípade potreby umožní napríklad obmedziť verejnú dopravu a určiť pravidlá cestovania v nej - ide napríklad o povinnosť nosiť rúško alebo dýchaciu masku, obmedziť alebo zakázať niektoré zhromaždenia a opäť uzavrieť niektoré zariadenia určené pre verejnosť.



"Tieto ustanovenia by však nepovoľovali návrat k prísnym reštrikciám", akým bolo obmedzením pohybu ľudí zavedené vo Francúzsku od 17. marca v záujme zastavenia alebo zmiernenia šírenia koronavírusu SARS-CoV-2, ale za cenu výrazného spomalenia ekonomiky.



Ak by došlo k zhoršeniu epidemiologickej situácie - na celoštátnej či regionálnej úrovni - vláda by sa opäť mohla uchýliť k vyhláseniu stavu zdravotnej núdze, a to buď na celom území štátu, alebo v príslušnom regióne. Stalo by sa tak prostredníctvom vládneho nariadenia.



Podľa bilancie epidémie infekčnej choroby COVID-19 vo Francúzsku tam v utorok evidovali 955 chorých, ktorých stav si vyžaduje hospitalizáciu. V utorok bolo nahlásených i ďalších 87 úmrtí, čím počet obetí epidémie, ktorá vo Francúzsku vypukla začiatkom marca, stúpol na 29.296.