Stavba komplexu pre superťažké kozmické nosiče sa začne v roku 2022

Moskva 16. decembra (TASR) - Výstavba štartovacieho komplexu pre superťažké kozmické nosiče na ruskom kozmodróme Vostočnyj by sa mala začať v roku 2022. S odvolaním sa na vyhlásenie šéfa Roskosmosu Dmitrija Rogozina o tom v pondelok informovala agentúra TASR.



"Výstavba štartovacieho komplexu pre superťažké kozmické nosiče je plánovaná na roky 2022 - 2028," uviedol Rogozin v prezentácii určenej pre novinárov.



Šéf Roskosmosu tiež dodal, že technický komplex kozmodrómu Vostočnyj bude univerzálny a po svojom dokončení bude môcť byť využívaný na produkciu rakiet rôznych tried.



"Ak ho (Vostočnyj) porovnáme s Bajkonurom, kde sa každý štartovací komplex nachádza na obrovskom území, pričom vzdialenosť medzi nimi je až do 40 kilometrov, tu bude všetko kompaktné," dodal Rogozin.



Začiatok letecko-konštrukčných testov ruskej superťažkej nosnej rakety je plánovaný na rok 2028. Nový nosič, ktorý bude navrhnutý na základe nosnej rakety Sojuz 5 (nazývanej aj Irtyš), bude mať nosnosť 88 ton a na polárnu dráhu Zeme dokáže vyniesť 20-tonovú dopravnú loď s posádkou.



To Rusku podľa agentúry umožní vysielať k mesiacu pilotované misie, družice, pilotované nákladné a transportné lode, pristávacie a štartovacie lode a moduly mesačných orbitálnych staníc.



Kozmodróm Vostočnyj, ktorý sa nachádza v Amurskej oblasti susediacej s Čínou, má Rusku zaistiť, že nebude úplne odkázané na využívanie kozmodrómu Bajkonur.