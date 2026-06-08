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Stavba letoviska v Albánsku bude pokračovať napriek protestom
Tisíce ľudí už viac ako týždeň vychádzajú do ulíc hlavného mesta Tirana aj na južnom pobreží, kde sa plánuje výstavba letoviska.
Autor TASR
Tirana 8. júna (TASR) - Albánsko bude pokračovať v realizácii plánov na výstavbu luxusného letoviska, za ktorými je spoločnosť prepojená s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa, a to napriek pokračujúcim protestom tamojších obyvateľov. Pre agentúru Reuters to v pondelok povedal albánsky premiér Edi Rama, píše TASR.
Tisíce ľudí už viac ako týždeň vychádzajú do ulíc hlavného mesta Tirana aj na južnom pobreží, kde sa plánuje výstavba letoviska. Žiadajú zrušenie tohto projektu z dôvodu jeho dosahov na chránené mokrade v okolí, ktoré sú domovom tuleňov, morských korytnačiek a plameniakov.
Práve tento vták sa stál symbolom protestného hnutia, pričom ľudia na zhromaždenia nosia nafukovacie plameniaky a transparenty s nápisom: „Revolúcia plameniakov“.
Premiér tvrdí, že developeri v najbližších mesiacoch „ohúria“ verejnosť svojimi plánmi. Časti tohto letoviska by sa podľa neho mohli pre verejnosť otvoriť pred rokom 2030.
„Hovorím vám, že to bude krásny projekt a budeme hrdí na to, že prispievame k rozvoju Európy,“ povedal Rama. „Zvolili ma, aby som takéto veci uskutočňoval. Nevolili ma preto, aby ma viedli ľudia, ktorí majú inú predstavu o tom, ako rozvíjať túto krajinu,“ konštatoval premiér.
Za projektom luxusného letoviska stojí zať amerického prezidenta Jared Kushner a jeho manželka Ivanka Trumpová, ktorej sa podľa jej slov Albánsko zapáčilo pred niekoľkými rokmi, keď tam boli na dovolenke, pričom sa s nimi vtedy stretol aj Rama.
Kushnerova investičná firma Affinity Partners sa v súčasnosti podieľa na projekte v hodnote 1,4 miliardy eur v blízkosti chránenej oblasti Vjosa-Narta, a tiež na ďalšom projekte neďaleko neobývaného ostrova Sazan, na ktorom bola v časoch komunizmu tajná vojenská základňa.
Celková cena týchto projektov dosahuje podľa Ramu až päť miliárd eur. „Je to veľký sen a veľké sny vždy vyvolávali kontroverzie,“ tvrdí albánsky premiér.
Protesty proti výstavbe letoviska sa začali v máji, keď areál v blízkosti Vjosa-Narty ohradili ostnatým drôtom v súvislosti s prácami na príjazdovej ceste a ďalšími prípravnými prácami pred začatím výstavby. Niektorí protestujúci utrpeli zranenia pri stretoch so súkromnou bezpečnostnou službou. Rama uznal, že oplotiť túto oblasť bol „hanebný nápad“.
Obavy o prírodu však premiér bagatelizoval. Posúdenie vplyvu projektu na životné prostredie podľa neho dosiaľ nebolo vykonané a dokončené bude počas vývoja tohto projektu.
„Sme veľmi hrdí na to, čo sme urobili pre ochranu voľne žijúcich živočíchov v Albánsku. Európska komisia nemá dôvod pochybovať o našom pevnom odhodlaní chrániť všetko, čo je potrebné chrániť, pokiaľ ide o prírodu a voľne žijúce živočíchy,“ dodal Rama.
Tisíce ľudí už viac ako týždeň vychádzajú do ulíc hlavného mesta Tirana aj na južnom pobreží, kde sa plánuje výstavba letoviska. Žiadajú zrušenie tohto projektu z dôvodu jeho dosahov na chránené mokrade v okolí, ktoré sú domovom tuleňov, morských korytnačiek a plameniakov.
Práve tento vták sa stál symbolom protestného hnutia, pričom ľudia na zhromaždenia nosia nafukovacie plameniaky a transparenty s nápisom: „Revolúcia plameniakov“.
Premiér tvrdí, že developeri v najbližších mesiacoch „ohúria“ verejnosť svojimi plánmi. Časti tohto letoviska by sa podľa neho mohli pre verejnosť otvoriť pred rokom 2030.
„Hovorím vám, že to bude krásny projekt a budeme hrdí na to, že prispievame k rozvoju Európy,“ povedal Rama. „Zvolili ma, aby som takéto veci uskutočňoval. Nevolili ma preto, aby ma viedli ľudia, ktorí majú inú predstavu o tom, ako rozvíjať túto krajinu,“ konštatoval premiér.
Za projektom luxusného letoviska stojí zať amerického prezidenta Jared Kushner a jeho manželka Ivanka Trumpová, ktorej sa podľa jej slov Albánsko zapáčilo pred niekoľkými rokmi, keď tam boli na dovolenke, pričom sa s nimi vtedy stretol aj Rama.
Kushnerova investičná firma Affinity Partners sa v súčasnosti podieľa na projekte v hodnote 1,4 miliardy eur v blízkosti chránenej oblasti Vjosa-Narta, a tiež na ďalšom projekte neďaleko neobývaného ostrova Sazan, na ktorom bola v časoch komunizmu tajná vojenská základňa.
Celková cena týchto projektov dosahuje podľa Ramu až päť miliárd eur. „Je to veľký sen a veľké sny vždy vyvolávali kontroverzie,“ tvrdí albánsky premiér.
Protesty proti výstavbe letoviska sa začali v máji, keď areál v blízkosti Vjosa-Narty ohradili ostnatým drôtom v súvislosti s prácami na príjazdovej ceste a ďalšími prípravnými prácami pred začatím výstavby. Niektorí protestujúci utrpeli zranenia pri stretoch so súkromnou bezpečnostnou službou. Rama uznal, že oplotiť túto oblasť bol „hanebný nápad“.
Obavy o prírodu však premiér bagatelizoval. Posúdenie vplyvu projektu na životné prostredie podľa neho dosiaľ nebolo vykonané a dokončené bude počas vývoja tohto projektu.
„Sme veľmi hrdí na to, čo sme urobili pre ochranu voľne žijúcich živočíchov v Albánsku. Európska komisia nemá dôvod pochybovať o našom pevnom odhodlaní chrániť všetko, čo je potrebné chrániť, pokiaľ ide o prírodu a voľne žijúce živočíchy,“ dodal Rama.