Stavba mosta medzi Sicíliou a Kalábriou by sa mohla začať v lete

Rím 19. mája (TASR) - Stavebné práce na projekte nového visutého mosta spájajúceho taliansku pevninu s ostrovom Sicília by sa mohli začať v lete 2025, uviedol v pondelok podpredseda talianskej vlády a minister infraštruktúry Matteo Salvini. Prisľúbil pritom zmarenie akéhokoľvek pokusu zločineckých organizácií o obohatenie sa na nákladnom projekte, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



„Pokiaľ budeme obzvlášť, nie šikovní, ale dôslední a budeme mať šťastie, v lete 2025 sa začnú práce,“ uviedol Salvini na tlačovej konferencii. O projekte mosta medzi Sicíliou a talianskou pevninou sa hovorí už niekoľko desaťročí ako o spôsobe, ako pomôcť rozvoju chudobnejšieho juhu Talianska. Predchádzajúci projekt výstavby v roku 2013 ukončili v rámci úsilia znížiť štátne výdavky a verejný dlh.



Salvini z nového 3,6-kilometrového mosta spravil jednu z priorít vlády premiérky Giorgie Meloniovej. Tá naň vyčlenila približne 13,5 miliardy eur. Podľa riaditeľa stavebnej firmy Webuild zodpovednej za projekt je na začiatok výstavby potrebné ešte odobrenie od štátnej komisie dohliadajúcej na strategickú infraštruktúru.



Projekt sa v krajine stal rozdeľujúcou témou, a to najmä pre jeho lokalitu v južnom Taliansku, ktorá je občasne centrom zemetrasení, alebo obavy z profitovania mafiánskych skupín Cosa Nostra či 'Ndrangheta na projekte.



Podľa Salviniho most odolá všetkým prírodným silám a z jeho financovania mafia nebude nijak profitovať. Minister vnútra Matteo Piantedosi vyhlásil, že na všetky spoločnosti pracujúce na projekte bude dohliadať centralizovaný orgán na boj proti mafii.