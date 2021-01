Stavenisko továrne na vakcínu proti koronavírusu zachvátil požiar

Naí Dillí 21. januára (TASR) - Na stavenisku továrne svetovo najväčšieho výrobcu vakcín proti koronavírusu v západoindickom meste Puné vypukol vo štvrtok požiar. Výroba očkovacej látky však nebola narušená, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na zdroj zo spoločnosti Serum Institute of India.



Horiaci komplex sa nachádza len niekoľko minút cesty od továrne na výrobu vakcíny, približuje AFP.



Na mieste požiaru zasahovalo najmenej šesť hasičských vozidiel, vyjadril sa pre AFP predstaviteľ miestnej hasičskej služby. Podľa predbežných informácií zachránili tri osoby, pátranie po najmenej jednej ďalšej pokračuje, píše AFP.



Spoločnosť Serum Institute vyrába pre Indiu a ďalšie rozvojové krajiny milióny dávok vakcíny od firmy AstraZeneca a Oxfordskej univerzity, ktorá dostala miestny názov Covishield.



Prvé dávky vakcíny zaslala India v stredu do Butánu a na Maldivy. Následne zaslala dva milióny dávok do Bangladéšu a milión dávok do Nepálu.



India ďalej plánuje ponúknuť 20 miliónov dávok vakcíny svojim juhoázijským susedom, následne aj krajinám latinskej Ameriky, Afriky a strednej Ázie. Rovnako plánuje poskytnúť 200 miliónov dávok programu COVAX, ktorého cieľom je zaistiť prístup k budúcej očkovacej látke proti chorobe COVID-19 aj chudobnejším krajinám.