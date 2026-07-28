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Stážistka v NATO z Kanady zostane vo väzbe
Žena pracovala ako stážistka na Vrchnom veliteľstve spojeneckých síl v Európe (SHAPE) v belgickom meste Mons neďaleko hranice s Francúzskom.
Autor TASR
Brusel 28. júla (TASR) - Kanaďanka čínskeho pôvodu, ktorú belgické úrady minulý týždeň zatkli pre podozrenie zo špionáže počas jej stáže v inštitúcii NATO, zostane vo vyšetrovacej väzbe ďalší mesiac. V utorok to oznámil hovorca belgickej federálnej prokuratúry, informuje TASR podľa agentúry Reuters.
Odmietol poskytnúť ďalšie podrobnosti o žene, ktorá je okrem špionáže v prospech tretej krajiny obvinená aj z členstva v zločineckej organizácii. Hovorca úradu dodal, že podozrivá má 24 hodín na podanie odvolania.
Žena pracovala ako stážistka na Vrchnom veliteľstve spojeneckých síl v Európe (SHAPE) v belgickom meste Mons neďaleko hranice s Francúzskom.
Zdroj zo spravodajských služieb uviedol, že žena vo veku okolo 30 rokov nie je študentkou. Jej stáž sa mala podľa neho onedlho skončiť, čo podnietilo úrady k urýchleniu jej zadržania. NATO ani belgické orgány nešpecifikovali, v čom spočívala jej práca v SHAPE.
Reuters vysvetľuje, že zodpovednosť za vykonávanie bezpečnostných previerok stážistov nesú krajiny ich pôvodu, v tomto prípade Kanada. Vláda v Ottawe na žiadosť o komentár bezprostredne nereagovala.
Kanadský minister verejnej bezpečnosti Gary Anandasangaree počas pondelkovej tlačovej konferencie vyhlásil, že krajina „bude naďalej prešetrovať naše postupy a bezpečnostné kontroly“. „V tomto konkrétnom prípade si myslím, že je dôležité zistiť, čo sa stalo,“ povedal.
Podľa vyhlásenia prokuratúry si podozrivú všimli bezpečnostné služby SHAPE, ktoré ju po pozorovaní nahlásili belgickým spravodajským službám.
Hovorca SHAPE skonštatoval, že nič nenasvedčuje, že by bola ovplyvnená operačná pripravenosť, velenie a riadenie či prebiehajúce úlohy NATO alebo SHAPE.
Odmietol poskytnúť ďalšie podrobnosti o žene, ktorá je okrem špionáže v prospech tretej krajiny obvinená aj z členstva v zločineckej organizácii. Hovorca úradu dodal, že podozrivá má 24 hodín na podanie odvolania.
Žena pracovala ako stážistka na Vrchnom veliteľstve spojeneckých síl v Európe (SHAPE) v belgickom meste Mons neďaleko hranice s Francúzskom.
Zdroj zo spravodajských služieb uviedol, že žena vo veku okolo 30 rokov nie je študentkou. Jej stáž sa mala podľa neho onedlho skončiť, čo podnietilo úrady k urýchleniu jej zadržania. NATO ani belgické orgány nešpecifikovali, v čom spočívala jej práca v SHAPE.
Reuters vysvetľuje, že zodpovednosť za vykonávanie bezpečnostných previerok stážistov nesú krajiny ich pôvodu, v tomto prípade Kanada. Vláda v Ottawe na žiadosť o komentár bezprostredne nereagovala.
Kanadský minister verejnej bezpečnosti Gary Anandasangaree počas pondelkovej tlačovej konferencie vyhlásil, že krajina „bude naďalej prešetrovať naše postupy a bezpečnostné kontroly“. „V tomto konkrétnom prípade si myslím, že je dôležité zistiť, čo sa stalo,“ povedal.
Podľa vyhlásenia prokuratúry si podozrivú všimli bezpečnostné služby SHAPE, ktoré ju po pozorovaní nahlásili belgickým spravodajským službám.
Hovorca SHAPE skonštatoval, že nič nenasvedčuje, že by bola ovplyvnená operačná pripravenosť, velenie a riadenie či prebiehajúce úlohy NATO alebo SHAPE.