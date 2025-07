Sťažnosť poslancov o ruskom zasahovaní do volieb súd zamietol

Štrasburg 22. júla (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v utorok zamietol sťažnosť troch britských poslancov, ktorí obvinili bývalú vládu Borisa Johnsona z nečinnosti proti údajnému ruskému zasahovaniu do volebných procesov. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Trojica politikov – Ben Bradshaw (Labouristická strana), Caroline Lucasová (Zelení) a Alyn Smith (Škótska národná strana) – podala sťažnosť na štrasburský súd po tom, ako ich prípad v roku 2021 odmietol britský Najvyšší súd. Tvrdia, že vláda nepreverila „dôveryhodné obvinenia“ zo zasahovania do volebného systému, čím podľa nich porušila svoje záväzky vyplývajúce z Európskeho dohovoru o ľudských právach, konkrétne právo na slobodné a spravodlivé voľby.



Podanie sa týkalo referenda o nezávislosti Škótska z roku 2014, referenda o brexite z roku 2016 a parlamentných volieb v roku 2019.



Správa britského Výboru pre spravodajské služby a bezpečnosť (ISC) z roku 2020 síce nepriniesla jednoznačné dôkazy o ruskom zasahovaní, uviedla však, že vláda „odvrátila pozornosť“ od prípadu. Kritici v tejto súvislosti poukazovali aj na väzby Konzervatívnej strany na bohatých ruských darcov, píše AFP.



ESĽP vo svojom rozhodnutí konštatoval, že sa stotožňuje s argumentáciou britskej vlády, podľa ktorej sťažovatelia nemôžu byť považovaní za „obete“ údajného porušenia zákona. Nepreukázali, že by boli „osobne a priamo“ ovplyvnení údajnými zlyhaniami štátu ani že by bola porušená samotná podstata volebného procesu.



„Štáty by nemali zostať pasívne, ak majú dôkazy o ohrození svojich demokratických procesov,“ uviedol súd. Zároveň však zdôraznil, že štáty majú široký priestor na rozhodovanie o tom, ako na takéto hrozby reagovať. V rozhodnutí ale poznamenal, že „v počiatočnej reakcii vlády nepochybne došlo k nedostatkom“.