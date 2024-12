Štedrý deň bude v Poľsku dňom pracovného pokoja, Duda podpísal novelu

Varšava 27. decembra (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda podpísal novelu zákona o voľných dňoch, na základe ktorej sa Štedrý deň od budúceho roka stane dňom pracovného pokoja. Legislatívu zároveň postúpi ústavnému súdu, aby preskúmal jej ústavnosť. Pre agentúru PAP to v piatok povedala vedúca prezidentskej kancelárie Malgorzata Prapocká, píše TASR.



Duda sa rozhodol poslať novelu zákona ústavnému súdu na základe sťažností zamestnaneckých združení, ktoré nové právne predpisy kritizujú ako diskriminačné voči pracovníkom v maloobchode, objasnila Prapocká. Na stretnutiach v prezidentskom paláci sa podľa nej predstavitelia organizácií zamestnancov i zamestnávateľov tiež sťažovali, že vláda s nimi návrh riadne neprerokovala.



Dolná komora poľského parlamentu, Sejm, novelu zákona schválila ešte koncom novembra. Jej cieľom je podľa PAP poskytnúť všetkým zamestnancom, vrátane tých v maloobchode, na Štedrý deň celý deň voľna. V súčasnosti môžu byť obchody 24. decembra otvorené do 14.00 h.



Naopak, zákon umožňuje, aby mohli byť obchody otvorené v decembri tri nedele namiesto doterajších dvoch. Toto rozhodnutie podľa PAP vyvolalo kontroverzie - odbory sa obávajú, že to nepriaznivo ovplyvní zamestnancov maloobchodu.



Podpredseda odborového zväzu Solidarita Bartlomiej Mickiewicz vyhlásil, že organizácia kategoricky odmieta myšlienku vymeniť doterajšiu voľnú nedeľu za voľno na Štedrý deň.