Stefan Löfven ostáva švédskym premiérom

Štokholm 7. júla (TASR) - Švédsky parlament v stredu podporil návrat Stefana Löfvena na post premiéra. Stalo sa tak len niekoľko dní po tom, ako švédski poslanci vyslovili Löfvenovi nedôveru, informovali agentúry AFP a AP.



Nomináciu Löfvena na post premiéra podporilo 116 poslancov švédskeho parlamentu, 173 sa vyjadrilo proti a 60 sa zdržali hlasovania. Löfven tak môže naďalej pôsobiť vo funkcii premiéra, kedže sa proti jeho nominácii nevyjadrila parlamentná väčšina, čiže 175 poslancov.



"Kedže proti hlasovala necelá polovica parlamentu, snemovňa schválila vymenovanie Stefana Löfvena za premiéra," uviedol predseda parlamentu Andreas Norlén.



Löfvenova strana Sociálni demokrati (SD) sa pri hlasovaní spojila so Stranou zelených (MP) a spoločne hlasovali za vymenovanie Löfvena, zatiaľ čo Strana stredu (C) a Ľavicová strana (V) sa zdržali hlasovania. Spoločne tak dosiahli to, že Löfven získal potrebný počet hlasov.



Stefana Löfvena teraz plánuje zostaviť vládu so Stranou zelených.



Löfvenovi vyslovili poslanci nedôveru 21. júna na návrh pravicovej populistickej strany Švédski demokrati. Tento návrh uspel, keďže svoju podporu vláde stiahla Ľavicová strana, ktorá menšinový kabinet dovtedy v parlamente podporovala. Löfven, ktorý je predsedom vlády od roku 2014, následne podal demisiu ako prvý premiér v dejinách Švédska, ktorého k tomu donútil neúspech pri hlasovaní o dôvere.



Ako prvý dostal následne poverenie zostavovať vládu predseda stredopravicovej Umiernenej strany Ulf Kristersson. Ten však ešte pred vypršaním lehoty oznámil, že rozloženie síl v parlamente znemožňuje vytvorenie pravicového kabinetu.