Kyjev je pripravený vyslať pilotov na výcvik so západnými stíhačkami

Londýn 27. marca (TASR) - Ukrajina je pripravená vyslať svojich pilotov na výcvik v používaní západných stíhacích lietadiel, vyhlásil v pondelok v Londýne predseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk. TASR informuje podľa britského denníka The Guardian.



Stefančuk v prejave v britskom parlamente povedal, že Kyjev dokáže vydobyť "spoločné víťazstvo Ukrajine a svetu", keď "dostane krídla". Povedal: "Sme pripravení na intenzívnejší výcvik ukrajinských vojakov. Sme pripravení poslať našich pilotov na výcvik so stíhačkami. Stále vravíme 'Prosíme vás, odovzdajte nám svoje skúsenosti'".



Takisto sa poďakoval za rozhodnutie poslať Ukrajine 14 tankov Challenger 2, čo posilnilo rozhodnutie iných krajín, aby išli v šľapajach Londýna.



"Dnes je ten čas, aby sa Británia stala lídrom aj v tom, že otvorí dvere pre používanie lietadiel a rakiet dlhého doletu," dodal.



Stefančuk znovu vyzval na vznik osobitného súdu, ktorý bude vyšetrovať vojnové zločiny Ruska.



"Chceme využiť všetky právne mechanizmy, aby sme zaistili, že Rusko bude porazené po právnej stránke, že sa bude zodpovedať za všetky zločiny, ktoré spáchalo na Ukrajine," povedal. Dodal, že "tieto zločiny nebudú skutočné, ak nebudú tresne stíhané".



Šéf ukrajinského parlamentu v prejave pred poslancami a členmi Snemovne lordov vyzval Spojené kráľovstvo, aby uznalo za genocídu "Holodomor", hladomor na Ukrajine v sovietskej ére. Kvôli Stalinovej politike vtedy v rokoch 1932-1933 zomreli milióny Ukrajincov a podľa Stefančuka je to "prepojené" so súčasnými zločinmi.