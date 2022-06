Stefančuk dúfa, že EÚ udelí Ukrajine štatút kandidátskej krajiny

Predseda ukrajinského parlamentu (Najvyššej rady) Ruslan Stefančuk (vľavo) a predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová sa usmievajú pred Stefančukovým príhovorom v Európskom parlamente v Štrasburgu v stredu 8. júna 2022. Foto: TASR/AP

Predseda ukrajinského parlamentu (Najvyššej rady) Ruslan Stefančuk (vpravo) a predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová si podávajú ruky na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu v stredu 8. júna 2022. Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 8. júna (TASR) - Predseda ukrajinskej Najvyššej rady (parlamentu) Ruslan Stefančuk v stredajšom prejave pred poslancami Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu vyzval Európsku úniu, aby schválila žiadosť Kyjeva o udelenie štatútu kandidátskej krajiny pre Ukrajinu. Informuje o tom spravodajca TASR.Šéfa ukrajinského parlamentu v rokovacej sále EP privítala predsedníčka zákonodarného zboru EÚ Roberta Metsolová, ktorá zdôraznila, že boj Ukrajiny za slobodu, demokraciu a hodnoty, ktoré nás spájajú ako Európanov,povedala Metsolová Stefančukovi. A spresnila, že europarlament bude naďalej aktívne podporovať úsilie Ukrajiny o udelenie štatútu kandidátskej krajiny EÚ, lebo je dôležitéStefančuk vo svojom vystúpení opísal, ako prvý ruský útok na Ukrajinu šokoval jeho krajinu a celý svet. Podľa jeho slov si ale Ukrajinci rýchlo uvedomili, čo musia urobiť: spojiť sa proti agresorovi. Predsedníčke EP vyjadril uznanie za to, že bola jedným z prvých európskych lídrov, ktorí navštívili Ukrajinu po vypuknutí vojny.Zároveň sa poďakoval krajinám Európy za ich reakciu na ruskú agresiu, za prijímanie ukrajinských utečencov a za to, že v týchto ťažkých časoch stáli na strane ukrajinského ľudu. Pred poslancami hovoril o perspektíve ďalších opatrení v prípade pokračovania vojny vrátane potreby prijímania ďalších sankcií zo strany EÚ, aj keď začínajú negatívne ovplyvňovať európsku ekonomiku.zdôraznil Stefančuk.Predseda ukrajinského parlamentu v pléne EP vyjadril prianie, aby Európska únia dôrazne podporila želanie jeho krajiny získať štatút kandidátskej krajiny., zdôraznil a dodal, že akýkoľvek iný politický signál bude dobrou správou a prínosom len pre ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho režim.Očakáva sa, že štatút kandidátskej krajiny by Ukrajine mohli udeliť premiéri a prezidenti členských krajín EÚ na nadchádzajúcom summite v Bruseli 23. – 24. júna.