Štefanec a veľvyslanec Taiwanu otvorili výstavu taiwanských orchideí

Brusel 9. novembra (TASR) - Slovenský europoslanec Ivan Štefanec (KDH) a veľvyslanec Remus Li-Kuo Chen, vedúci Taipeiského zastupiteľstva pri EÚ a Belgickom kráľovstve, otvorili v stredu na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli výstavu taiwanských orchideí. Výstava je symbolom dobrých európsko - taiwanských vzťahov, uviedli obaja v rozhovore pre TASR.



Veľvyslanec Li-Kuo Chen pripomenul, že jeho krajina chce byť kreatívna a prichádza s novými inovatívnymi nápadmi na zbližovanie s Európou.



"Priniesli sme krásu unikátnych taiwanských orchideí do Európskeho parlamentu," uviedol veľvyslanec, ktorý začína svoje diplomatické pôsobenie v Bruseli. Poďakoval Štefancovi za možnosť zaistiť dočasnú výstavu v najviditeľnejších priestoroch EP, kde bude prístupná pre stovky európskych zákonodarcov, zamestnancov a návštevníkov. "Priviezli sme vzácne typy taiwanských orchideí. Taiwan vyváža orchidey do vyše 80 krajín sveta," opísal situáciu veľvyslanec.



Na Taiwane sú orchidey nie len tradíciou, ale aj živobytím pre stovky firiem a možnosťou dokázať technologické zručnosti aj v tomto odbore.



Štefanec spresnil, že časť kvetov bola dovezená priamo z Taiwanu a časť vyšľachtená zo semien z Taiwanu pod dozorom taiwanských odborníkov v Holandsku, Belgicku či Francúzsku, .



"Výstava ukazuje silu Taiwanu aj v tejto oblasti, lebo Taiwan je kráľovstvom orchideí. Je najsilnejšou krajinou v exporte týchto kvetov. Predstavujú odvahu, vášeň a lásku, čo sú vlastnosti typické pre Taiwancov aj pre Európanov," vysvetlil Štefanec. Vyjadril presvedčenie, že aj táto akcia posilní vzťahy medzi Slovenskom a Taiwanom.



Štefanec výstavu obohatil o obraz zavraždeného slovenského investigatívneho novinára Jána Kuciaka od Veroniky Rónaiovej, ktorá ho venovala Európskemu parlamentnu. Od roku 2020 Európsky parlament ponúka stáže pre investigatívnych európskych novinárov, ktoré sú venované pamiatke zavraždeného slovenského novinára Jána Kuciaka.



"Kuciak zdieľal práve tieto vlastnosti slobody, odvahy a vášne pre svoju prácu a dobro ľudí. Nie je to náhoda, že vystavenie obrazu je spojené s výstavou kvetov," uviedol Štefanec.