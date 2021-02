Štefanec: Požiadali sme eurokomisiu o urýchlenie dodávok vakcín

Brusel 23. februára (TASR) - Dvanásť zo štrnástich slovenských poslancov Európskeho parlamentu (EP) sa v utorok na podnet europoslanca Ivana Štefanca (KDH) obrátilo listom na predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú so žiadosťou o urýchlenie dodávok vakcín proti ochoreniu COVID-19 na Slovensko.



Štefanec, ktorý je vedúcim slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane (EPP), pre TASR spresnil, že list okrem neho podpísali slovenskí europoslanci z frakcií ľudovcov, socialistov a demokratov, liberálov aj konzervatívcov a reformistov, a to Monika Beňová (Smer-SD), Vladimír Bilčík (Spolu), Miroslav Číž (Smer-SD), Lucia Ďuriš Nicholsonová (nezávislá), Robert Hajšel (Smer-SD), Martin Hojsík (PS), Eugen Jurzyca (SaS), Miriam Lexmann (KDH), Peter Pollák (OĽaNO), Michal Šimečka (PS) a Michal Wiezik (Spolu).



"Rýchlosť očkovania je ovplyvnená aj počtom očkovacích látok. Obraciame sa preto na Vás so žiadosťou o pomoc pri zabezpečení urýchlenia dodania alokovaného počtu vakcín registrovaných Európskou agentúrou pre lieky pre Slovensko, ktoré je momentálne najpostihnutejšou krajinou na svete, s najhoršími ukazovateľmi úmrtí i hospitalizácií na počet obyvateľov," uvádza sa v spoločnom liste.



Slovenskí europoslanci sa zhodli v názore, že najrýchlejšou cestou z tejto situácie je masívne očkovanie obyvateľov a šéfke EK pripomenuli, že koronakrízu možno prekonať len spoločnou solidaritou, ktorá sa už prejavuje aj výmenou zdravotníckych pracovníkov a starostlivosťou o pacientov.



Poslanci zároveň ocenili Von der Leyenovej aktivity v prospech združenia finančných prostriedkov pre výskum vakcín, ich výrobu a koordináciu ich dodávok v členských krajinách Únie.



Štefanec v tejto súvislosti zdôraznil aj skutočnosť, že rýchle a masívne očkovanie je hlavným predpokladom pre otvorenie ekonomiky. "V súčasnosti trpia malí a strední podnikatelia, gastroprevádzky, cestovný ruch a v neposlednom rade aj žiaci a študenti, ktorí sa nemôžu riadne vzdelávať. Verím, že Európska komisia uzná vážnosť situácie na Slovensku a s urýchlením dodávok vakcín nám pomôže," uviedol pre TASR.