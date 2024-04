Stefanišynová:Kyjev nebude vynucovať návrat ľudí s brannou povinnosťou

Kyjev/Londýn 30. apríla (TASR) - Ukrajina sa nebude snažiť vynútiť si návrat svojich občanov zo zahraničia, na ktorých sa vzťahuje branná povinnosť. V rozhovore pre stanicu Deutsche Welle (DW) to uviedla podpredsedníčka ukrajinskej vlády pre európsku a euroatlantickú integráciu Oľha Stefanišynová. Rozhovor si všimla britská stanica BBC, z ktorej čerpala agentúra TASR.



Ukrajinská vicepremiérka objasnila, že poskytnutie aktuálnych osobných údajov pre potreby územne príslušných vojenských správ a odvodových centier neznamená automatickú mobilizáciu na front.



Podľa jej slov pri tomto postupe ide primárne o "stanovenie mobilizačného potenciálu" - do akej miery je možné počítať s náhradou za vojakov, ktorí v radoch ukrajinskej armády bojujú na fronte, niektorí aj od začiatku ruskej invázie vo februári 2022.



Stefanišynová uviedla, že komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti a migráciu Ylva Johanssonová v máji zavíta na Ukrajinu, aby tam prediskutovala otázku ďalšieho právneho postavenia Ukrajincov v zahraničí. Súčasný mechanizmus ich dočasnej ochrany v EÚ platí do marca 2025.



"Nebudú preto žiadne obmedzenia ani nútený návrat ukrajinských občanov akéhokoľvek pohlavia a veku do krajiny vo vojnovom stave," ubezpečovala v rozhovore pre DW ukrajinská politička, pričom však pripomenula, že počas vojny sa nerobia príjemné rozhodnutia. "Nezabúdajme, že vojna pokračuje a musíme v nej zvíťaziť," povedala Stefanišynová.



Ukrajina od 23. apríla dočasne zastavila poskytovanie konzulárnych služieb ukrajinským mužom vo veku od 18 do 60 rokov, na ktorých sa vzťahuje branná povinnosť.



Podľa zákona o mobilizácii musia muži vo veku od 18 do 60 rokov do 60 dní aktualizovať svoje údaje, čo môžu urobiť i elektronicky. Potom musia mať pri sebe príslušné doklady a na požiadanie ich predložiť. Ukrajinci žijúci v zahraničí bez týchto dokladov nebudú môcť dostať nový pas ani konzulárne služby.



Zákon o mobilizácii má začať platiť 18. mája, ale vydávanie dokladov už je pozastavené.