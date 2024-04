Steinmeier a Erdogan rokovali o rozdielnych pohľadoch na vojnu v Gaze

Ankara 24. apríla (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier rokoval v stredu počas návštevy Ankary so svojim tureckým náprotivkom Recepom Tayyipom Erdoganom o konflikte v Pásme Gazy a vyzval na oživenie nemecko-tureckých vzťahov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



"Toto sú vážne časy a presne preto jeden druhého potrebujeme," uviedol Steinmeier na spoločnej tlačovej konferencii s Erdoganom. Dodal, že sa to vzťahuje napríklad na spoluprácu v rámci NATO či skupiny G20.



Steinmeier tiež uviedol, že s Erdoganom otvorene hovorili o svojich rozdielnych pohľadom na situáciu na Blízkom východe od útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023. "Podľa môjho názoru by bez 7. októbra vojna na Blízkom východe neexistovala," povedal nemecký prezident.



Erdogan počas Steinmeierovej návštevy kritizoval Západ za to, prižmuruje oči nad utrpením civilistov v Gaze. "Naši nemeckí priatelia musia túto tragickú situáciu vidieť," povedal Erdogan po stretnutí so Steinmeierom. Zároveň uviedol, že Turecko sa zapája do snáh o zistenie prepustenia rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy.



Lídri však podľa nemeckého prezidenta potvrdili spoločné ciele týkajúce sa tohto konfliktu. "Chceme a musíme zlepšiť humanitárnu situáciu v Gaze. Chceme a musíme zabrániť tomu, aby táto vojna vyvolala v regióne požiar. Turecko má v tomto veľmi dôležitú úlohu," povedal Steinmeier.



Erdogan a nemecký prezident sa tiež zhodli, že bez dlhodobej stratégie pre Palestínčanov nebude možné zaistiť žiadny mier a ani trvalú bezpečnosť pre Izrael zo strednodobého či dlhodobého hľadiska. "Toto je ďalšia vec, ktorá nás spája. Táto politická perspektíva môže v konečnom dôsledku spočívať len v riešení v podobe dvoch štátov," uviedol Steinmeier.



Rokovania nemeckého a tureckého prezidenta medzi štyrmi očami trvali dlhšie, než sa očakávalo. Pôvodne mali trvať asi pol hodinu, no prezidenti nakoniec rokovali asi hodinu a 45 minút, všíma si DPA.