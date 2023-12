Steinmeier apeloval na občanov, aby sa demokracii neobracali chrbtom

Berlín 24. decembra (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier vo svojom pravidelnom vianočnom posolstve vyzval občanov, aby vítali demokraciu a neobracali sa k nej chrbtom. Informovala o tom v nedeľu tlačová agentúra DPA.



"Áno, túžime po zrozumiteľnosti. Áno, je rozumné očakávať, že tí, ktorí sú na pozíciách politickej zodpovednosti, budú bojovať za správny smer, ale aj dávať odpovede, ktoré nám ako krajine pomôžu," uviedol Steinmeier vo vianočnom posolstve zverejnenom v noci na nedeľu.



"Ako občania by ste mali byť schopní očakávať, že demokrati budú spolupracovať, keď ide o náš spoločný celok... Mnohým to uniklo. Niektorí sa odvracajú, iní sa sťažujú na všetko a na všetkých" dodal.



Jeho odkaz na demokraciu prichádza uprostred rastúcej podpory krajnej pravice v Nemecku a narastajúcej nespokojnosti s vládou, všíma si DPA.



V demokracii sú "lepší poradcovia ako hnev a pohŕdanie", keď ide do tuhého, pokračoval nemecký prezident. "Lepší poradcovia ako tí, ktorí sa tvária, že na otázky budúcnosti existuje vždy jedna jednoduchá odpoveď. Patrí k nim odvaha a spolupráca," uviedol.



"Pokrok dosiahneme len vtedy, keď budeme spolupracovať, a nie ak sa každý stiahne do svojho vlastného sveta," odkázal Steinmeier občanom.



Nemecký prezident tiež skonštatoval, že pokračujúcou vojnou na Ukrajine a konfliktom na Blízkom východe medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas ukázal rok 2023 svoju temnú stránku. Napriek tomu Steinmeier zdôraznil potrebu pristupovať k novému roku s odvahou a odhodlaním. "Všetci túžime po pokojnejšom svete. Nikdy sa toho nesmieme vzdať," citovala jeho slová nemecká stanica Deutsche Welle (DW).