Steinmeier apeluje na Putina, aby našiel odvahu ukončiť vojnu

Berlín 2. marca (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier vyhlásil, že vojna na Ukrajine "nemá žiadne opodstatnenie", a naliehavo vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina, aby ju ukončil. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Steinmeier uviedol, že nikto, dokonca ani Putin, "nemôže pred dejinami ospravedlniť to, čo sa deje na Ukrajine, že státisíce ľudí utekajú, že umierajú nevinní ľudia a že krajina je zničená".



"Preto apelujeme na ruského prezidenta: Ihneď ukončite túto vojnu," povedal nemecký prezident.



Napadnúť menšiu susednú krajinu si podľa neho nevyžaduje odvahu. "Ukončiť túto vojnu si však vyžaduje odvahu. A to je to, čo teraz požadujeme," povedal nemecký prezident na bohoslužbe v kostole Frauenkirche v Drážďanoch.



"Ale tiež vieme, že keď sa modlíme tu, v tomto kostole, počúvame koncert za mier, v tú istú hodinu prebiehajú nálety na Charkov, Mariupol a ďalšie ukrajinské mestá. Ľudia na Ukrajine zomierajú," dodal.



Luteránsky kostol Frauenkirche v Drážďanoch bol počas druhej svetovej vojny zničený a následne zrekonštruovaný ako symbol mieru.