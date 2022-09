Steinmeier: Boj proti antisemitizmu je zásadný pre demokraciu v Nemeck

Berlín 5. septembra (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v nedeľu vyhlásil, že boj proti antisemitizmu je zásadný pre demokraciu v Nemecku. Steinmeir si v pondelok v spoločnosti izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga pripomenie 50. výročie útoku na izraelských športovcov počas olympijských hier v Mníchove. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Steinmeier vyjadril "hnev a sklamanie" nad tým, že "Židia v Nemecku sa ešte stále nemôžu cítiť v bezpečí." Takisto v mene Nemecka vyjadril neochvejnú podporu bezpečnosti Izraela a jeho práva na existenciu. "Stojíme na vašej strane," povedal.



"Moja krajina nesie zodpovednosť za zločin proti ľudskosti šoa (holokaust), ktorá nezmizne. Spomienka na to, čo sa stalo a čo sa môže vyskytnúť, musí byť pre nás varovaním pre prítomnosť i budúcnosť," povedal Steinmeier vo vyhlásení, na ktoré sa DPA odvoláva. Nemecko podľa prezidenta nesmie byť ľahostajné voči akýmkoľvek obnoveným prejavom antisemitizmu.



Nemecká vláda v piatok potvrdila odškodné 28 miliónov eur pre rodiny 11 zabitých izraelských športovcov. Skutočnosť, že odškodnenie nastáva až 50 rokov po tragédii, označil nemecký prezident za zahanbujúcu. Vyjadril však presvedčenie, že to nenaruší súčasné ani budúce vzťahy Nemecka s Izraelom.



Herzog pricestoval v nedeľu do Nemecka na trojdňovú štátnu návštevu. Na spoločnej tlačovej konferencii so Steinmeierom povedal, že odškodnenie umožní vyrovnať sa s pochybeniami a ľudskými tragédiami a prinesie poučenie do budúcnosti. Terorizmu by podľa jeho slov "nemalo byť povolené", aby narúšal olympijské hry.



Pondelková spomienková slávnosť sa koná v meste Fürstenfeldbruck, približne 30 kilometrov západne od Mníchova.



Mníchovský masaker z 5. septembra 1972, pri ktorom prišlo o život 11 izraelských športovcov, zostáva jednou z najtemnejších kapitol histórie olympijských hier. Členov izraelského tímu zajali v olympijskej dedine členovia palestínskej militantnej skupiny Čierny september. Dvoch zastrelili takmer okamžite a ostatní zahynuli počas prestrelky s políciou na neďalekom letisku, keď sa ich Palestínčania pokúšali vyviezť z Nemecka.