Steinmeier: Do Kyjeva nepôjdem, pretože tam zjavne nie som vítaný

Varšava 12. apríla (TASR) - Plánovaná cesta nemeckého spolkového prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera do Kyjeva sa neodohrá, pretože tam "zjavne nie je vítaný". Nemecký prezident počas návštevy Varšavy povedal, že plánoval cestovať na Ukrajinu spolu s ďalšími lídrami EÚ, avšak Kyjev naznačil, že o jeho prítomnosť v krajine nie je záujem. TASR informácie prevzala od agentúr AP, AFP a DPA.



"Bol som pripravený to urobiť, avšak zjavne v Kyjeve to nechceli," povedal Steinmeier novinárom po stretnutí s poľským prezidentom Andrzejom Dudom. Práve Duda podľa Steinmeiera navrhol, aby spoločne s hlavami pobaltských štátov (Estónska, Litvy a Lotyšska) odcestoval do ukrajinského hlavného mesta. Malo ísť o symbol "európskej solidarity s Ukrajinou".



Utorkové vyjadrenie prezidenta Steinmeiera prišlo po tom, ako nemecký bulvárny denník Bild citoval nemenovaného ukrajinského diplomata, ktorý povedal, že Steinmeier momentálne v Kyjeve nie je vítaný, pretože mal v minulosti blízke vzťahy s Ruskom.



Agentúra AFP v tejto súvislosti uviedla, že nemecký prezident čelí čoraz väčšej kritike za svoju "roky trvajúcu politiku zmierňovania tlaku voči Moskve". Frank-Walter Steinmeier bol ministrom zahraničných vecí Nemecka v dvoch kabinetoch kancelárky Angely Merkelovej. Ešte predtým bol šéfom kabinetu vtedajšieho kancelára Gerharda Schrödera. V tom čase Nemecko budovalo dialóg s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a Berlín "pestoval úzke energetické väzby" s Moskvou, uviedla agentúra AP.



Spolkový prezident už minulý týždeň priznal, že v čase, keď bol šéfom nemeckej diplomacie, urobil chybu, keď mal voči Rusku mierny postoj.