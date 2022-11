Steinmeier kritizuje tých, ktorí vyzývajú Kyjev a Moskvu na rokovania

Berlín/Londýn 29. novembra (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier vyhlásil, že vyhlásenie prímeria na Ukrajine by teraz bolo nespravodlivé, a kritizoval politikov, ktorí vyzývajú Kyjev a Moskvu, aby si sadli za rokovací stôl.



Steinmeier to vyhlásil v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Deutsche Welle (DW), ktorý monitorovala britská stanica BBC, odkiaľ správu prebrala aj agentúra TASR.



Ak sa teraz na Ukrajine vyhlási prímerie, podľa Steinmeiera to len zakonzervuje "už vzniknutú nespravodlivosť".



Spresnil, že by to v praxi znamenalo, že Rusko si ponechá okupované územia, čím sa de facto odobrí negovanie princípu o neporušiteľnosti hraníc, nerešpektovanie medzinárodného práva a rozkrádanie cudzích území. "Toto nemôže byť účel prímeria," zdôraznil Steinmeier.



V rozhovore pre DW Steinmeier tiež vyhlásil, že na formulovanie bezpečnostných záruk pre Ukrajinu sa mu zdá byť ešte priskoro.



"Ak teraz nie je jasné, ako sa vojna skončí, potom je priskoro hovoriť o bezpečnostných zárukách," objasnil.



Steinmeier sa v rozhovore vyjadril aj na margo kritiky nemeckej vlády v súvislosti s jej neochotou poskytnúť Ukrajine tanky, o ktoré Kyjev žiada od začiatku vojny. Uviedol, že Nemecko sa rozhodlo Ukrajine pomôcť protivzdušnou obranou, keďže práve ona pomáha chrániť ukrajinské mestá pred raketami a dronmi nasadzovanými do útokov ruskou armádou.



Steinmeier spresnil, že ukrajinská armáda je schopná odraziť 60-70 percent ruských útokov, a to aj vďaka vojenskej podpore z Nemecka.