Steinmeier: Ľudia na Blízkom východe sú optimistickí v otázke prímeria
Autor TASR
Káhira 2. novembra (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier hovoril o „opatrnom optimizme“ na Blízkom východe po rokovaniach s libanonským premiérom Nawáfom Salámom a egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím v Káhire. TASR o tom informuje podľa nedeľňajšej správy agentúry DPA.
Nemecká hlava štátu povedala, že ľudia v regióne sú optimistickí v otázke mierového procesu v Pásme Gazy po tom, ako Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas uzavreli minulý mesiac prímerie. „Mnohí ľudia však nepodceňujú ťažkosti, ktoré ešte len prídu, najmä v tomto regióne,“ zdôraznil.
Steinmeier začal svoju takmer týždňovú cestu po Afrike v sobotu v Egypte. Spolu s mnohými ďalšími svetovými lídrami sa zúčastnil na slávnostnom otvorení Veľkého egyptského múzea v Káhire, ktoré sa nachádza v blízkosti pyramíd v Gíze. Steinmeier pochválil múzeum a povedal, že „to, čo Egypťania dosiahli za pár rokov, je skutočne veľké“.
Prezident v sobotu viedol bilaterálne rokovania so Salámom a v nedeľu sa stretol so Sísím. „Dúfame, že svet nebude len čakať a sledovať, ako sa proces vyvinie, ale pomôže premeniť krehké prímerie na trvalú stabilitu,“ povedal Steinmeier pred stretnutím s egyptským lídrom. Poznamenal, že nemecká vláda sa už zaviazala pomôcť pri obnove Pásma Gazy.
Nemecký prezident bude pokračovať vo svojej ceste, aby navštívil Ghanu a Angolu. Podľa jeho kancelárie Steinmeier plánuje oceniť regionálne snahy oboch štátov o udržanie stability a mieru v západnej Afrike. Úrad zároveň podotkol, že sa posilní spolupráca krajín s Nemeckom v oblasti ekonomiky, vedy a kultúry.
