Steinmeier na stretnutí s lídrami severských štátov vyzdvihol vzťahy

Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier (vpravo) a islandská prezidentka Halla Tómasdóttir sa usmievajú počas prehliadky čestnej stráže v Berlíne v pondelok 21. októbra 2024. Foto: TASR/AP

Berlín 21. októbra (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v pondelok vyzdvihol blízke vzťahy Nemecka a severských krajín. Urobil tak na stretnutí s lídrami týchto štátov v Berlíne, ktoré sa uskutočnilo v jeho sídle v paláci Bellevue pri príležitosti 25. výročia otvorenia spoločného komplexu veľvyslanectiev severských krajín v nemeckej metropoly. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.vyhlásil Steinmeier na recepcii.povedal nemecký prezident.Steinmeier taktiež vyzdvihol nedávny vstup Švédska a Fínska do NATO, čím sa členmi tohto zoskupenia stali všetky severské štáty. NATO, povedal. Ruská invázia na Ukrajinu podľa neho európsky kontinent vrátila do obdobia konfrontácie a zintenzívnila rozpory v oblasti Baltského mora, ktoré spája Nemecko a tri škandinávske krajiny." vyhlásil nemecký prezident.Steinmeier v pondelok usporiadal večeru pre viacerých vedúcich predstaviteľov a hodnostárov zo severských krajín vrátane dánskeho kráľa Frederika X. a kráľovnej Mary, švédskej korunnej princeznej Viktórie a princa Daniela, nórskeho korunného princa Haakona a korunnej princeznej Mette-Marit. Na zozname hostí boli aj prezidenti Fínska a Islandu Alexander Stubb a Halla Tómasdóttir so svojimi partnermi.