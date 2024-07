Scholz na výročie atentátu na Hitlera vyzval na obranu demokracie

Berlín 20. júla (TASR) - Nemecko si v sobotu pripomenulo 80. výročie atentátu na nacistického vodcu Adolfa Hitlera. Spolkový kancelár Olaf Scholz pri tejto príležitosti vyzval občanov, aby sa postavili za slobodu a demokraciu. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



Scholz vystúpil s prejavom na spomienkovej slávnosti zorganizovanej vládou v areáli komplexu budov BendlerBlock v Berlíne, kde spolu s nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom položili vence na pamiatku účastníkov sprisahania spred 80 rokov.



"Pokus o prevrat 20. júla 1944 sa skončil neúspechom. Zjednocujúce ciele odboja (proti národnému socializmu, naopak,) nezlyhali," vyhlásil.



Zdôraznil, že k nacistickej diktatúre existuje alternatíva v podobe "lepšieho Nemecka" postaveného na ústave, tzv. základnom zákone. Nemecký odboj je podľa neho pripomienkou potreby zostať pevne odhodlaný čeliť dejinám.



V tomto smere podľa Scholza nie je potrebné, aby bežní občania demokratického Nemecka podnikali životu nebezpečné hrdinské činy ako to bolo v prípade armádnych dôstojníkov na čele s plukovníkom Clausom Schenkom von Stauffenbergom, ktorý sa pred 80 rokmi pokúsil o atentát na Hitlera v jeho hlavnom vojenskom stane Wolfsschanze v Rastenburgu.



"Malo by však byť jasné, že nemecká demokracia závisí od nášho neúnavného úsilia každého z nás. Závisí od toho, či sa každý zapojí a postaví proti nenávisti a extrémizmu," dodal spolkový kancelár.



Prezident Steinmeier taktiež vyzval na obranu demokracie. Odboj proti národnému socializmu bol podľa neho potrebný, pretože Weimarská republika - nemecký štát s demokratickou ústavou v rokoch 1918-1933 - nemala dostatočnú podporu. "Násilie ničí demokraciu," vyhlásil.



Zároveň povedal, že Stauffenberg a jeho komplici neboli "bezchybní hrdinovia", ale ľudia, "ktorí urobili správnu vec v správnej chvíli a s veľkým rizikom pre seba a svoje rodiny".



Dôstojníci Wehrmachtu pod vedením plukovníka Stauffenberga sa 20. júla 1944 neúspešne pokúsili zabiť Hitlera bombou a ukončiť tak druhú svetovú vojnu. Hitler však vyviazol s ľahšími zraneniami, keďže v čase explózie sa nenachádzal dostatočne blízko nálože. Do histórie sa plán zabitia vodcu zapísal ako operácia Valkýra.



Plukovníka spolu s jeho tromi kolegami krátko po odhalení sprisahania popravili na nádvorí komplexu budov Bendlerblock v Berlíne. V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch nacisti zabili ďalších približne 90 účastníkov a podporovateľov vzbury.