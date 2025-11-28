< sekcia Zahraničie
Steinmeier navštívil mesto Guernica, ktoré zbombardovali nacisti
Guernica sa považuje za prvé mesto, ktoré zničilo bombardovanie.
Autor TASR
Guernica 28. novembra (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier spolu s manželkou Elke Büdenbenderovou v piatok zavŕšil svoju trojdňovú návštevu Španielska v meste Guernica v Baskicku. Mesto v roku 1937 počas španielskej občianskej vojny (1936-1939) zbombardovali lietadlá nemeckých nacistov. Steinmeier si v meste uctil pamiatku obetí bombardovania spolu so španielskym kráľom Filipom VI. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a DPA.
Nacistické Nemecko v občianskej vojne podporovalo španielskeho generála Francisca Franca. Elitná letka Condor nacistickej Luftwaffe 26. apríla 1937 počas bombardovania zničila tri štvrtiny mesta, v ktorom v tom čase žilo asi 7000 ľudí. Celkovo 50 nemeckých lietadiel zhodilo 30 ton bômb a na utekajúcich ľudí následne pálili stíhačky Messerschmitt. Počet obetí je naďalej predmetom sporov a podľa odhadov historikov nemecké lietadlá v meste usmrtili 300 až 1500 ľudí.
Guernica sa považuje za prvé mesto, ktoré zničilo bombardovanie. Jeho tragédia podnietila španielskeho maliara Pabla Picassa k vytvoreniu svetoznámeho obrazu „Guernica“. Dielo si počas prvého dňa svojej návštevy prezrel aj Steinmeier.
Počas svojho prejavu na štátnej večeri v stredu večer nemecký prezident uviedol, že „Nemci spáchali v Guernice hrozné zločiny“. Útok je podľa neho pripomienkou nutnosti postaviť sa za mier, slobodu a dodržiavanie ľudských práv. „Spomienka a zmierenie dláždia cestu do budúcnosti,“ povedal.
