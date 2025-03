Steinmeier: Výmena názorov medzi Trumpom a Zelenským mi vyrazila dych

Berlín 1. marca (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v sobotu ostro kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa. Piatková výmena názorov medzi Trumpom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským Steinmeierovi podľa vlastných slov "vyrazila dych". TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



"Diplomacia zlyháva, keď sú partneri na rokovaniach ponižovaní pred celým svetom," povedal Steinmeier v sobotu počas letu do Uruguaja. "Včerajšia scéna v Bielom dome mi vyrazila dych. Nikdy by som nečakal, že niekedy budeme musieť obhajovať Ukrajinu pred Spojenými štátmi," vyhlásil nemecký prezident.



Steinmeier povedal, že Európania sú naďalej oddaní slobode, demokracii a právnemu štátu. "Musíme zabrániť tomu, aby sa Ukrajina musela podmaniť," uviedol.



Ukrajinský prezident v piatok predčasne odišiel z rokovania s Trumpom, ktorý napísal, že Zelenskyj nie je pripravený na mier. Predchádzala tomu ostrá výmena názorov medzi oboma lídrami v Oválnej pracovni Bieleho domu, kde Trump Zelenského obvinil, že nie je dostatočne vďačný za americkú podporu, a na ukrajinského lídra zvyšoval hlas. Zelenskému tiež povedal, že "hazarduje s miliónmi životov treťou svetovou vojnou".



Steinmeier v tejto súvislosti uviedol, že Nemecko "naliehavo potrebuje silnú vládu," ktorá by riešila vznikajúcu krízu. Pred týždňom sa v krajine konali voľby do Spolkového snemu, v ktorých zvíťazil konzervatívny blok a budúcim kancelárom sa pravdepodobne stane líder kresťanských demokratov (CDU) Friedrich Merz.