Steinmeier: Nemecko podporuje Gruzínsko na jeho európskej ceste

Berlín 11. marca (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier podporil v piatok Gruzínsko v jeho úsilí o bližšie väzby s Európskou úniou, uviedla na sociálnej sieti Twitter jeho hovorkyňa Cerstin Gammelinová. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Som vďačný za váš jednoznačný a silný hlas za slobodu a demokraciu. Gruzínci si vyberajú cestu do Európy," povedal Steinmeier v piatkovom telefonickom rozhovore s gruzínskou prezidentkou Salome Zurabišviliovou.



"Nemecko podporuje Gruzínsko na európskej ceste. Táto cesta zahŕňa slobodu tlače a občianskej spoločnosti," dodal ďalej nemecký prezident.



"Gruzínsko si cení podporu, ktorú dnes vyjadril môj nemecký kolega ceste európskej integrácie Gruzínska a odhodlaniu gruzínskeho ľudu," uviedla Zurabišviliová na sociálnej sieti Twitter.



Gruzínska prezidentka otvorene podporila bližšie vzťahy so Západom a kritizovala vládu v Tbilisi, jej právomoci sú však v tejto súvislosti ohraničené, pripomína AFP.



Vo štvrtok Zurabišviliová ocenila úlohu gruzínskych demonštrantov, ktorí v desaťtisícoch vyšli do ulíc na protest proti kontroverznému návrhu zákona tamojšej vlády o tzv. "zahraničných agentoch". Spornú legislatívu nakoniec kabinet v Tbilisi stiahol.



Podľa zákona sa mali všetky organizácie, dostávajúce na svoju činnosť viac ako 20 percent financií zo zahraničia, registrovať ako "zahraniční agenti". Návrh narazil na odpor opozície aj proeurópsky orientovanej časti verejnosti.



Podobný zákon už platí v Rusku, kde sa často zneužíva na pozastavenie alebo ukončenie činnosti mimovládnych organizácií a spravodajských médií s kritickým postojom voči vláde a Kremľu.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov prirovnal v piatok demonštrácie proti návrhu tejto legislatívy v bývalej sovietskej republike Gruzínsko k pokusu o prevrat, pripomína AFP.