Steinmeier odmietol Muskovo zľahčovanie zločinov Nemecka

Osvienčim 27. januára (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v pondelok zdôraznil trvalú zodpovednosť Nemecka za holokaust. Zároveň odmietol akékoľvek zľahčovanie zločinov spáchaných nacistickým Nemeckom, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Steinmeier navštívil koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau neďaleko poľského Osvienčimu pri príležitosti 80. výročia oslobodenia. To, čo sa stalo v Auschwitz-Birkenau i ďalších koncentračných táboroch pod nacistickou vládou "je súčasťou našej histórie, a preto aj súčasťou našej identity, s ktorou sa musíme vyrovnať", pripomenul Steinmeier. V bývalom tábore nacisti v rokoch 1940 až 1945 zavraždili najmenej 1,1 milióna ľudí, prevažne Židov.



Nemecká hlava štátu zároveň kritizovala nedávne výroky amerického miliardára Elona Muska v rámci jeho prejavu na predvolebnom mítingu krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD). Musk v ňom odsudzoval Nemecko za to, že sa až "príliš sústreďuje na vinu z minulosti".



"Nemyslím si, že pán Musk čaká na moju radu, ale moje presvedčenie sa nemení. Zodpovednosť nepozná koniec," uviedol Steinmeier v reakcii na otázku o výrokoch miliardára. Prezident tiež odporučil, aby každý, kto sa domnieva, že teraz možno urobiť čiaru za vinou Nemecka v otázke holokaustu, "prišiel (do tábora) a začal dialóg s tými, ktorí prežili".