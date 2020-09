Steinmeier: Páchateľov otravy Navaľného musí svet hľadať v Rusku

Berlín/Londýn 4. septembra (TASR) - Páchateľov, ktorí otrávili kritika Kremľa Alexeja Navaľného, musí svet hľadať v Rusku. Podľa agentúry DPA to v piatok vyhlásil nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier.



"Bol spáchaný zločin, ktorého páchateľov možno hľadať jedine v Rusku... Najnaliehavejšie otázky sú teraz adresované vláde v Moskve," povedal Steinmeier pre médiá skupiny Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), podľa ktorého predstaviteľa ruskej opozície "otrávili s cieľom umlčať ho".



Podľa slov Steinmeiera je teraz na nemeckej vláde, aby "v spolupráci s európskymi partnermi vyvodila konkrétne závery z najnovších zistení".



Skutočnosť, že opozícia a kritici vlády sa musia báť o svoje zdravie a životy, je "veľkou záťažou" pre hodnovernosť Ruska, ako aj pre spoluprácu Berlína s Moskvou, dodal Steinmeier.



Nemecká vláda je presvedčená, že Navaľnyj bol otrávený látkou typu novičok, ktorá bola použitá aj v roku 2018 pri útoku na bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru.



Britská vláda vo svojej výzve žiada Rusko, aby objasnilo okolnosti Navaľného zdravotného stavu, čím sa pridala k Nemecku. Britský minister zahraničných vecí Dominic Raab v piatok v Londýne vyhlásil, že Rusko musí dodržiavať svoje medzinárodné záväzky a vyvodiť zodpovednosť. Každé použitie novička predstavuje podľa Raaba porušenie dohovoru o chemických zbraniach.



Raab v súvislosti s Navaľného údajnou otravou už vo štvrtok hovoril so šéfom nemeckej diplomacie Heikom Maasom.



Navaľnyj je momentálne v ťažkom stave hospitalizovaný v berlínskej nemocnici Charité. Do hlavného mesta Nemecka ho previezli letecky 22. augusta zo sibírskeho mesta Omsk. Tam ho hospitalizovali 20. augusta po núdzovom pristátí lietadla, keď mu počas letu z mesta Tomsk do Moskvy prišlo nevoľno.