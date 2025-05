Steinmeier počas návštevy Izraela diskutoval s Netanjahuom o vojne

Tel Aviv 13. mája (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v utorok pricestoval na dvojdňovú návštevu Izraela pri príležitosti 60. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami. Steinmeier sa stretol s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a diskutovali o vojne v Pásme Gazy, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Netanjahu bezprostredne pred stretnutím s nemeckým prezidentom oznámil, že armáda sa v nasledujúcich dňoch chystá vstúpiť do Pásma Gazy v plnej sile. Cieľom je vraj zničiť militantné hnutie Hamas. Izraelská vláda sa podľa premiéra tiež snaží nájsť štáty, ktoré by boli ochotné prijať Palestínčanov z Pásma Gazy.



Nemecký prezident pred schôdzkou uviedol, že sa s premiérom bude zhovárať o priebehu izraelskej vojny proti Hamasu a jej dôsledkoch. „Veľmi dúfam, že dostaneme vysvetlenia, aj toho, čo sa plánuje v strednodobom a dlhodobom horizonte,“ vyhlásil Steinmeier.



Zároveň odmietol výzvu ľudskoprávnej organizácie Amnesty International, aby sa nestretol s Netanjahuom, na ktorého vlani v novembri vydal Medzinárodný trestný súd (ICC) zatykač pre obvinenia zo spáchania vojnových zločinov v Pásme Gazy. „Považujem túto požiadavku za veľmi zjednodušenú,“ povedal. „Pre politikov by bolo najjednoduchšie vyhýbať sa ťažkým rozhovorom. To však nikdy nebol môj postoj. A už vôbec to nie je môj postoj vo vzťahu k Izraelu,“ dodal.



Steinmeiera pri príchode na letisku v Tel Avive privítal izraelský prezident Jicchak Herzog, ktorý bol v pondelok v Berlíne, a už na druhý deň pricestoval recipročne do Izraela nemecký prezident.



DPA pripomína, že tieto štáty oficiálne nadviazali diplomatické vzťahy 12. mája 1965 na základe dohody medzi vtedajším nemeckým kancelárom Ludwigom Erhardom a izraelským premiérom Levim Eškolom.



Výročie nadviazania diplomatických vzťahov však zatienila prebiehajúca vojna v Pásme Gazy. Nemecký prezident už v pondelok počas Herzogovej návštevy v Berlíne venoval veľkú časť svojho prejavu tejto vojne. Steinmeier apeloval na svojho izraelského kolegu, aby Izrael prestal s blokovaním prísunu humanitárnej pomoci do vojnou zničenej palestínskej enklávy a aby dodržiaval medzinárodné právo.



„Nepriatelia Izraela nedodržiavajú pravidlá, ale my musíme,“ povedal Steinmeier. Zároveň zdôraznil právo Izraela na sebaobranu.



V Jeruzaleme obaja prezidenti navštívili Národnú knižnicu Izraela.



Nemecký prezident má v stredu v pláne navštíviť kibuc Be'eri v blízkosti Pásma Gazy, ktorý bol jedným z hlavných cieľov palestínskych militantov pri útoku 7. októbra 2023. Steinmeier už navštívil Be'eri spoločne s Herzogom, a to v novembri 2023.