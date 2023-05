Steinmeier počas návštevy Rumunska vyzval na intenzívnejšiu spoluprácu

Temešvár 26. mája (TASR) - Nemecko by sa malo viac zaujímať o Rumunsko s cieľom nadviazať užšiu spoluprácu, vyhlásil nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v piatok počas návštevy mesta Temešvár na západe krajiny. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Steinmeier na záver trojdňovej štátnej návštevy Rumunska povedal, že mu je teraz jasné, "že by sme mali viac investovať do nemecko-rumunských vzťahov".



"To, ako krajina napreduje, je vidieť nielen v hlavnom meste Bukurešť, ale najmä v regiónoch, ktoré sme tu navštívili - v (župách) Sibiu či Temešvár," povedal nemecký prezident. Nemecké firmy to podľa neho už dávno zistili a v súčasnosti patria k najväčším investorom v Rumunsku.



Na politickej úrovni obe krajiny zblížilo uvedomenie si vonkajšej hrozby v dôsledku vojny na Ukrajine, priblížil Steinmeier. Počas politických rozhovorov sa ukázalo, že Rumuni si uvedomujú, že "Nemecko zodpovedne prispieva najmä k celkovej ochrane východného krídla NATO", povedal.



Temešvár je jedným z miest, ktoré sa v tomto roku môžu pochváliť titulom Európske hlavné mesto kultúry (spolu s gréckou Elefsinou a maďarským Vesprémom).



Steinmeier pricestoval v stredu do Bukurešti na trojdňovú štátnu návštevu, aby vyzdvihol úzke vzťahy medzi Nemeckom a Rumunskom. Obe krajiny podpísali pred 31 rokmi, 21. apríla 1992, zmluvu o priateľskej spolupráci a partnerstve.



Steinmeierova návšteva Rumunska bola plánovaná niekoľkokrát, ale dva razy ju museli odložiť pre covidovú pandémiu a neskôr skrátiť pre vypuknutie vojny na Ukrajine.