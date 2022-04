Steinmeier: Pod vládou Putina už nie je možný návrat do normálu

Berlín 5. apríla (TASR) - Spolupráca s Ruskom pod vládou prezidenta Vladimira Putina v podobe, ako prebiehala v uplynulých rokoch, už nie je viac možná, uviedol v utorok nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



"Som si istý, že v Rusku pod vládou Putina nedôjde k návratu do normálu," povedal Steinmeier v rannom vysielaní stanice ZDF. Ruský prezident je podľa neho v súčasnosti "bunkrovým vojnovým štváčom."



Podľa nemeckého prezidenta došlo k mnohým zlyhaniam vrátane integrovania Ruska do európskej bezpečnostnej architektúry. "Stojíme pred trpkou bilanciou," poznamenal.



"K tejto trpkej bilancii patrí aj nesprávny odhad, ako sme si mysleli - a aj ja som si to myslel - že Putin roka 2022 by pre uskutočnenie svojich imperiálnych snov alebo imperiálneho šialenstva neprijal totálne politické, hospodárske a morálne zruinovanie krajiny," podotkol ďalej Steinmeier.



Nemecký prezident zároveň podľa DPA zopakoval aj sebakritiku v súvislosti so zaobchádzaním s Ruskom a hodnotením Putina. Vážnejšie bolo podľa neho potrebné pristupovať predovšetkým k varovaniam východoeurópskych partnerov po roku 2014.



Pridržiavanie sa projektu plynovodu Nord Stream 2 spôsobilo, že Nemecko stratilo veľa zo svojej dôveryhodnosti, povedal Steinmeier, ktorý bol v období rokov 2005-2009 a 2013-2017 spolkovým ministrom zahraničných vecí v kabinete bývalej kancelárky Angely Merkelovej. V rokoch 1999-2005 bolo šéfom úradu vtedajšieho spolkového kancelára Gerharda Schrödera.