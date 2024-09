Steinmeier poďakoval Egyptu za sprostredkovateľstvo v Pásme Gazy

Káhira 11. septembra (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier poďakoval v stredu Egyptu za úlohu sprostredkovateľa v konflikte v Pásme Gaze. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Steinmeier je v Egypte na prvej návšteve nemeckej hlavy štátu za uplynulých 25 rokov. V spoločnom vyhlásení s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím vyjadrili znepokojenie nad rizikom rozšírenia vojny z Pásma Gazy do širšieho regiónu.



Steinmeier zároveň vyzval na vyvíjanie ďalších snáh na dosiahnutie prímeria medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy. "Každý, kto má vplyv na obe strany, ho musí využiť," uviedol nemecký prezident. Dodal, že Nemecko robí, čo môže. Poukázal na dôležitú úlohu Egypta v tomto procese, ktorú Nemecko podľa neho veľmi oceňuje.



Sísí vyzval Európu, aby sa tiež zapojila do mierového procesu a vyvíjala tlak na Izrael s cieľom dosiahnuť prímerie. Izrael obvinil, že používa proti Palestínčanom ako zbraň hlad.



Egyptský prezident sa zdržal verejnej kritiky Nemecka za podporovanie Izraela a Steinmeier zase nekritizoval egyptskú vládu za porušovanie ľudských práv, všíma si DPA.



Nemecký prezident počas návštevy poukázal na to, že jeho krajina poskytuje Palestínčanom humanitárnu pomoc a je druhým najväčším donorom Pásma Gazy a Západného brehu. "Našu pomoc sme od roku 2023 trojnásobili," povedal nemecký prezident.



Sísí poukázal na bremeno migrácie, ktoré Egypt nesie. Podľa jeho slov do Egypta prišlo už vyše deväť miliónov "návštevníkov" zo Sudánu, Líbye a Jemenu.



Prezidenti hovorili aj o bilaterálnych vzťahoch medzi ich krajinami a Sísí túžbu rozšíriť spoluprácu s Nemecko napríklad v ekonomickom sektore.