Steinmeier: Pozastavenie dodávok plynu je „pokusom o vydieranie“

Košice 27. apríla (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v stredu odsúdil zastavenie dodávok ruského zemného plynu do Poľska a Bulharska a označil to za pokus o vydieranie.



"Ide o porušenie pravidiel zo strany Ruska – ide o pokus o vydieranie," povedal Steinmeier po rokovaní s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou v Košiciach. "Nemôžeme to jednoducho prijať, musíme sa proti tomu brániť," dodal najvyšší predstaviteľ Nemecka.



Agentúra DPA v tejto súvislosti pripomenula, že Berlín vylúčil embargo na ruský plyn. Nemecká vláda tvrdí, že takéto rozhodnutie by malo veľmi škodlivý vplyv na hospodárstvo krajiny.



Nemecké firmy budú podľa tamojšieho ministra hospodárstva Roberta Habecka aj naďalej platiť za ruský plyn v eurách alebo dolároch. Ruský koncern Gazprom prerušil dodávky suroviny do Poľska a Bulharska, pretože odmietli zaplatiť v rubľoch, ako to požaduje ruský prezident Vladimir Putin.