Steinmeier požiadal v Tanzánii o odpustenie za koloniálnu minulosť

Songea 1. novembra (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier sa v Tanzánii ospravedlnil potomkom obetí nemeckého koloniálneho násilia. TASR informuje podľa agentúry DPA.



"Ako spolkový prezident Nemecka chcem požiadať o odpustenie (za to), čo Nemci urobili vašim predkom," povedal v stredu v tanzánijskom meste Songea.



Prezident ubezpečil, že Nemecko je pripravené na zúčtovanie so svojou minulosťou; tento komentár poslucháči ocenili potleskom.



Steinmeier sa v Tanzánii stretol aj s rodinou náčelníka Songea Mbana bez prítomnosti novinárov. Nemecká správa kolónie náčelníka v roku 1906 nechala popraviť spolu so 66 ďalšími vodcami povstania. Dnes je považovaný za národného hrdinu.



Podľa oficiálnych odhadov zahynulo počas povstania Maji Maji v rokoch 1905 až 1907 až 300.000 ľudí. Nemecká koloniálna história sa skončila v roku 1918 po porážke v prvej svetovej vojne.