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Steinmeier pred voľbami vyzval na ochranu demokracie
Steinmeier, ktorý po desiatich rokoch vo funkcii odchádza v marci z úradu, označil liberálnu demokraciu za výdobytok a požehnanie pre nás všetkých.
Autor TASR
Bonn 5. septembra (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v piatok vyzval na ochranu demokracie a právneho štátu pred tými, ktorí nimi „pohŕdajú a šliapu po nich“. Urobil tak pred nedeľňajšími krajinskými voľbami v Sasku-Anhaltsku, ktoré by mohli k moci priviesť stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD), označovanú za krajne pravicovú, píše agentúra DPA. Informuje o tom TASR.
„Etnicky motivované myslenie a nacionalistický izolacionizmus jednoducho nie sú odpoveďou na výzvy 21. storočia,“ vyhlásil Steinmeier na komunitnom festivale za účasti 2000 dobrovoľníkov vo svojom druhom sídle v Bonne.
Steinmeier, ktorý po desiatich rokoch vo funkcii odchádza v marci z úradu, označil liberálnu demokraciu za „výdobytok“ a „požehnanie pre nás všetkých“. Podľa jeho slov pomáha uvedomiť si, že tí, ktorí chcú demokraciu chrániť a zachovať, predstavujú väčšinu.
Tieto vyjadrenia prišli dva dni pred voľbami vo východonemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko, v ktorých sa očakáva, že AfD získa dostatok hlasov na prevzatie moci. Strana, založená v roku 2013, presadzuje tvrdú euroskeptickú a protiimigračnú agendu spojenú s krajne pravicovou rétorikou, píše DPA.
AfD zároveň odmieta časté výzvy na jej zákaz v nemeckom politickom živote pre jej vyslovene extrémistický charakter, dodáva nemecká agentúra.
Hnev a pobúrenie neponúkajú cestu vpred, pokračoval Steinmeier, ktorý vo svojom prejave konkrétnu stranu ani voľby priamo nespomenul. „Na nenávisti a podnecovaní nemôžete budovať budúcnosť,“ dodal.
Pri príhovore k dobrovoľníkom zhromaždeným v historickej Ville Hammerschmidt 70-ročný prezident vyhlásil: „Práve teraz potrebujeme ľudí ako vy a vy všetci potrebujete podporu mnohých v našej krajine – tej veľkej, často až príliš tichej väčšiny.“
„Etnicky motivované myslenie a nacionalistický izolacionizmus jednoducho nie sú odpoveďou na výzvy 21. storočia,“ vyhlásil Steinmeier na komunitnom festivale za účasti 2000 dobrovoľníkov vo svojom druhom sídle v Bonne.
Steinmeier, ktorý po desiatich rokoch vo funkcii odchádza v marci z úradu, označil liberálnu demokraciu za „výdobytok“ a „požehnanie pre nás všetkých“. Podľa jeho slov pomáha uvedomiť si, že tí, ktorí chcú demokraciu chrániť a zachovať, predstavujú väčšinu.
Tieto vyjadrenia prišli dva dni pred voľbami vo východonemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko, v ktorých sa očakáva, že AfD získa dostatok hlasov na prevzatie moci. Strana, založená v roku 2013, presadzuje tvrdú euroskeptickú a protiimigračnú agendu spojenú s krajne pravicovou rétorikou, píše DPA.
AfD zároveň odmieta časté výzvy na jej zákaz v nemeckom politickom živote pre jej vyslovene extrémistický charakter, dodáva nemecká agentúra.
Hnev a pobúrenie neponúkajú cestu vpred, pokračoval Steinmeier, ktorý vo svojom prejave konkrétnu stranu ani voľby priamo nespomenul. „Na nenávisti a podnecovaní nemôžete budovať budúcnosť,“ dodal.
Pri príhovore k dobrovoľníkom zhromaždeným v historickej Ville Hammerschmidt 70-ročný prezident vyhlásil: „Práve teraz potrebujeme ľudí ako vy a vy všetci potrebujete podporu mnohých v našej krajine – tej veľkej, často až príliš tichej väčšiny.“