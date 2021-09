Steinmeier prisľúbil podporu reformám moldavskej prezidentky Sanduovej

Maia Sanduová, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Kišiňov 30. septembra (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v stredu počas návštevy Moldavska vyjadril podporu reformám, ktoré začala prezidentka tejto krajiny Maia Sanduová. Informovala o tom agentúra DPA.Steinmeier v stredu pricestoval na dvojdňovú návštevu Moldavska.povedal po rozhovoroch so Sanduovou.Nemecko označil za partnera tohto regiónu a úspech reforiem prezidentky Sanduovej je podľa Steinmeiera dôležitý pre Moldavsku i Európu ako celok.Steinmeier za Nemecko Moldavsku prisľúbil podporu desať miliónov eur s cieľom zabezpečiť dodávky energie a podporiť systém zdravotníctva, píše DPA. Nemecko je takisto pripravené pomôcť s reformami v právnom systéme.Sanduová žiadala rozšírenie spolupráce medzi Moldavskom a Nemeckom.povedala. Takisto žiadala navýšenie nemeckých investícií v Moldavsku, ktoré je jednou z najchudobnejších krajín v Európe, píše DPA.Steinmeier v stredu počas návštevy Moldavska otvoril hospodársku konferenciu v Kišinove, uviedla kancelária nemeckého prezidenta na svojej oficiálnej webovej stránke.povedal. Krajiny chcú tieto vzťahy podľa jeho slov naďalej rozvíjať.Steinmeier pripomenul, že v druhom polroku 2021 navštívil Poľsko, Slovinsko, ČR i Slovensko a na budúci mesiac sa chystá do Rumunska a na Ukrajinu. Politická stabilita a hospodársky rozvoj v tomto regióne sú podľa neho navzájom závislé a takisto sa navzájom dopĺňajú. To je podľa neho záujmom Nemecka i záujmom zjednotenej Európy - a preto chce Nemecko vývoj v týchto krajinách podporovať.