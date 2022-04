Steinmeier: Putin a Lavrov by mali ísť pred súd za vojnové zločiny

Berlín 8. apríla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin a minister zahraničných vecí Sergej Lavrov by sa mali postaviť pred súd za vojnové zločiny, myslí si nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier. Uvádza to TASR na základe piatkových informácií portálu britskej spravodajskej televízie Sky News, ktorá sa odvoláva na nemecký magazín Der Spiegel.



"Všetci, ktorí nesú zodpovednosť za tieto zločiny, sa budú musieť hájiť pred súdom," povedal prezident Steinmeier v interview pre Der Spiegel.



"To sa týka vojakov, veliteľov a, samozrejme, aj tých, čo majú politickú zodpovednosť," dodal nemecký prezident.



Ukrajina obviňuje Rusko z genocídy a vojnových zločinov. Podľa Kremľa sú obvinenia Západu voči ruským silám z vraždenia civilistov v ukrajinskej Buči "obludným výmyslom", ktorý má zdiskreditovať ruskú armádu a predstavovať zámienku pre ďalšie sankcie.