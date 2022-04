Steinmeier: Putinova obhajoba vojny je zlomyseľným cynizmom

Berlín 25. apríla (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier označil dôvod, ktorým ruský prezident Vladimir Putin odôvodňuje, prečo Rusko začalo vojnu na Ukrajine, za "zlomyseľný cynizmus". TASR správu prevzala od agentúry DPA, ktorá o tom informovala v pondelok.



Steinmeier počas stretnutia s ukrajinskými preživšími holokaustu v Berlíne uviedol: "Nič viac ako osud týchto preživších holokaustu nedokazuje to, aký zlomyseľný je cynizmus, ktorým Putin obhajuje vojnu na (Ukrajine)."



Ruský prezident totiž na začiatku ruskej vojenskej invázie argumentoval tým, že Rusko sa týmto krokom snaží zastaviť fašizmus a "denacifikovať" Ukrajinu, uviedla DPA.



Nemecký prezident sa v Berlíne stretol so siedmimi staršími ľuďmi židovského pôvodu. Boli medzi desiatkami ľudí, ktorí po vypuknutí vojny prišli z Ukrajiny do Nemecka hľadať si útočisko.



Väčšina Židov, s ktorými Steinmeier hovoril, bola už v minulosti viackrát vysídlená zo svojich domov a teraz hľadá ochranu práve v tom meste, "kde bol holokaust naplánovaný a zorganizovaný, tu v Berlíne", vyhlásil Steinmeier.