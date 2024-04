Steinmeier: Rozšírením EÚ skončila železná opona na smetisku

Praha 30. apríla (TASR) - Prijatie desiatich štátov do EÚ v roku 2004 znamenalo odsunutie železnej opony na smetisko dejín. Aj vtedy však boli obavy, či výzvy spojené s tak veľkým rozšírením Únia zvládne. Na konferencii "20 rokov Česka v EÚ" na Pražskom hrade to v utorok povedal nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier, informuje spravodajkyňa TASR.



EÚ podľa Steinmeiera využila v roku 2004 jedinečnú historickú príležitosť. "Prijatie desiatich štátov znamenalo predovšetkým prekonanie historického rozdelenia Európy, odsunutie železnej opony na smetisko dejín. Nebolo to nič menšie než epochálny prelom," zdôraznil nemecký prezident.



Pripomenul, že rovnako ako teraz, aj vtedy existovali obavy, či výzvy spojené s týmto projektom dokáže Únia zvládnuť. Mnoho ľudí malo podľa neho pochybnosti spojené s procesom zmien. Dodal, že pri dnešnom bilancovaní je nutné skonštatovať, že EÚ tieto výzvy zvládla.



Európa podľa neho v súčasnosti stojí pred najväčšou výzvou od čias druhej svetovej vojny. "Ruským útokom na Ukrajinu sa do Európy vrátila vojna. Je to útok na ideu mierového súžitia demokratických krajín v Európe," pripomenul a zdôraznil, že EÚ nie je nezničiteľná a je potrebné ju brániť. Bolo by podľa neho nebezpečné správať sa tak, že to, čo sa už podarilo dosiahnuť, je navždy isté.



"Naším zjednotením v Európe sme ukázali svetu, ako môže úspešne fungovať súžitie na základe demokratického poriadku a mieru. Ak chceme mierové súžitie v rozmanitosti, musíme zjednotenú Európu brániť. Musíme si uvedomiť, čo sme už dosiahli, čo je v ohrození a čo musíme urobiť pre bezpečnosť Európy," apeloval Steinmeier. Dodal, že hodnotu európskej integrácie ľudia v priaznivých časoch zrejme považovali za prílišnú samozrejmosť.



Aj nemecký prezident sa dotkol otázky prijatia spoločnej európskej meny v ČR. Uviedol, že tento "projekt" je stále otvorený a ak sa Česko raz rozhodne doň vstúpiť a euro prijať, bude podľa neho v eurozóne vítané.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)