Nemecký prezident sa ospravedlnil za zločiny nacistov v Kantanose

Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis (vľavo) si podáva ruku s nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom pred ich stretnutím v Aténach 30. októbra 2024. Foto: TASR/AP

Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis (vpravo) sa rozpráva s nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom počas ich stretnutia v Aténach 30. októbra 2024. Foto: TASR/AP

Kantanos 1. novembra (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier požiadal vo štvrtok počas návštevy dediny Kantanos na gréckom ostrove Kréta o "odpustenie" za zločiny vykonané Treťou ríšou v Grécku. Dedinu kedysi zrovnali so zemou nacisti, píše TASR podľa agentúry AFP.povedal Steinmeier po grécky počas emotívneho prejavu v dedine Kantanos, ktorú sám označil za "miesto nemeckej hanby".dodal.Dedina bola zrovnaná so zemou 3. júna 1941; o život pritom prišlo približne 180 ľudí. Jej obyvatelia sa niekoľko dní pred masakrom zúčastnili na tzv. bitke o Krétu, ktorá bola zúfalou snahou spojeneckých síl odraziť vzdušnú inváziu nacistických výsadkárov v máji 1941.Steinmeier je vôbec prvým nemeckým prezidentom, ktorý navštívil Krétu, píše AFP. Privítali ho tu preživší masakru a dav, z ktorého zaznievalo skandovanie o tom, ako Berlín naďalej odmieta platiť vojnové odškodné.Za hranicami Grécka pomerne neznáma, no nacistická okupácia krajiny v období rokov 1941-1944 bola jednou z najkrvavejších v Európe. Sprevádzaná bola i hladomorom a vyhladením približne 90 percent gréckej židovskej komunity.Tretia ríša tiež uvalila na grécku centrálnu banku nútenú pôžičku, ktorá nebola nikdy splatená.Nemecký prezident nástojil na potrebe. Stretol sa aj s preživšími vrátane 97-ročnej Despiny Fiotakiovej, ktorá je na znak trúchlenia stále odetá v čiernom a pamätá si na "temné dni" nacistickej brutality.V dedine, ktorá bola neskôr opätovne vybudovaná, ako varovanie stále stojí pamätná tabuľa, ktorú vztýčili okupanti.píše sa na nej.Za "ďalšiu hanebnú kapitolu" označil Steinmeier na Kréte fakt, že nacistický vojnový zločinec Kurt Student, ktorý bol zodpovedný za zničenie Kantanosu, sa po vojne za svoje činy nezodpovedal. Síce bol zajatý a nakrátko uväznený Spojencami, v roku 1948 ho prepustili.Steinmeier však pred návštevou Kréty v súvislosti s reparáciami počas rokovaní s gréckymi predstaviteľmi v Aténach uviedol, že Nemecko považuje túto záležitosť "na základe medzinárodného práva za uzavretú". Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis však oponoval, že otázka odškodného "je stále veľmi živá".Grécky parlamentný výbor pred piatimi rokmi odhadol, že výška reparácií predstavuje približne 270 miliárd eur. Nemecko však Grécko nikdy neodškodnilo a tvrdí, že záležitosť bola definitívne vyriešená ešte pred jeho zjednotením v 90. rokoch.Prvým nemeckým prezidentom, ktorý sa Grécku za nacistické zločiny ospravedlnil, bol Steinmeierov predchodca Joachim Gauck počas návštevy krajiny v roku 2014, pripomína AFP.