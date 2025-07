Steinmeier sľúbil podporu Berlína pri zachovaní litovskej slobody

Vilnius 6. júla (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier sa v nedeľu v litovskom hlavnom meste Vilnius zúčastnil na oslavách dňa štátnosti tejto krajiny. Pri tejto príležitosti prisľúbil pretrvávajúcu podporu Berlína pri zachovávaní litovskej slobody. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.



„Nasadením nemeckej (obrnenej) brigády v Litve dávame trvalý sľub: Vaša bezpečnosť je aj naša bezpečnosť,“ povedal počas osláv nemecký prezident. Po oslavách má navštíviť štáb nemeckej obrnenej brigády, ktorá už pôsobí v Litve v rámci NATO. „Táto (nemecká) brigáda predstavuje vzájomnú zodpovednosť a lojalitu voči Aliancii, pretože ako vieme, kto bráni Litvu, bráni Európu a európske hodnoty Ako to vy, milí Litovčania, robíte každý deň,“ povedal Steinmeier.



Nemecký prezident sa podľa agentúry DPA vo svojom prejave priamo nezmienil o Rusku, ktoré mnohí Litovčania považujú za hrozbu od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z februára 2022.



Od roku 2027 má byť v Litve natrvalo dislokovaných až približne 5000 vojakov Bundeswehru, aby ju chránili pred hrozbami z Ruska a posilnili východné krídlo NATO. Nemecko vyslalo desiatky prvých vojakov na miesto dislokácie do tejto pobaltskej krajiny už vlani. Pre celú brigádu je však ešte potrebné vybudovať kasárne a ďalšie ubytovacie priestory.



Steinmeiera na oslavy pozval - ako čestného hosťa -litovský prezident Gitanas Nauséda. Kancelária nemeckého prezidenta uviedla, že Berlín to považuje za osobitné vyznamenanie a dôkaz blízkych bilaterálnych vzťahov.



Nauséda v prejave pred svojou rezidenciou vo Vilniuse označil nasadenie nemeckej brigády za „silný znak európskej solidarity a zodpovednosti“ a poďakoval Steinmeierovi za záväzok Nemecka brániť spoločne s Litvou európske hranice. Steinmeier skonštatoval, že je hrdý na to, že Nemecko stojí po boku Litovčanov. „Tu v Litve vnímate, že sloboda ani mier nie sú dané. Sloboda nie je podmienkou. Sloboda je úlohou,“ dodal.