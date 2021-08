Steinmeier so Zemanom hovoril o Afganistane. Vyzdvihol vzájomné vzťahy

Praha 26. augusta (TASR) - Vzťahy Nemecka a Česka snáď už ani nemôžu byť lepšie. Po štvrtkovom rokovaní s českým prezidentom Milošom Zemanom to vyhlásil najvyšší predstaviteľ Nemecka Frank-Walter Steinmeier. Informoval o tom spravodajský portál televízie ČT24.



"Je podľa mňa mimoriadne, že naše vzťahy sa v uplynulých 30 rokoch podarilo posunúť... Veľmi mi záleží na tom, aby sa priateľstvo rozvíjalo aj naďalej," vyhlásil Steinmeier počas tlačovej konferencie. Zeman oficiálne vyjadril Berlínu vďaku za pomoc počas pandémie koronavírusu.



"Chcel by som poďakovať Nemeckej spolkovej republike za jej podporu v čase pandémie a to aj na úrovni jednotlivých spolkových krajín," povedal Zeman.



Štátnici sa venovali aj aktuálnej situácii v Afganistane, ale aj vzťahmi k Rusku a Číne.



"Hovoríme spolu s dôverou... Zahraničnopolitické témy ukazujú, aká podstatná je zhoda medzi susedmi, v rámci Európskej únie, či naprieč Atlantikom," povedal nemecký prezident.



Zeman privítal Steinmeiera na Pražskom hrade s vojenskými poctami. Steinmeier vo štvrtok navštívil aj kryptu pravoslávneho kostola na Resslovej ulici v Prahe. Uctil si tam pamiatku výsadkárov, ktorí padli v boji s nacistami po pokuse o atentát na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha v roku 1942. Steinmeier tak urobil ako prvý nemecký prezident. Na mieste položil veniec a absolvoval prehliadku krypty. Rokovanie s premiérom Andrejom Babišom je na programe v piatok.