Steinmeier: Trumpova administratíva neberie ohľad na pravidlá

Mníchov 14. februára (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v piatok pri príležitosti otvorenia Mníchovskej bezpečnostnej konferencie (MSC) vyhlásil, že administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa "neberie ohľad na zaužívané pravidlá", a varoval pred absenciou pravidiel vo svete. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.



"Nová americká administratíva má veľmi odlišný pohľad na svet ako my. Taký, ktorý neberie ohľad na zavedené pravidlá, partnerstvo a vybudovanú dôveru," vyhlásil prezident. "Nemôžme to zmeniť. Musíme to akceptovať a vyrovnať sa s tým," povedal.



Podľa AFP Steinmeier vo svojom úvodnom príhovore pred hľadiskom, v ktorom bol prítomný aj americký viceprezident J. D. Vance, zvolil nezvyčajne ostré slová.



Nemecká hlava štátu taktiež vyzvala európskych lídrov, aby zachovali pokoj tvárou v tvár smršti rušivých politických vyhlásení z Washingtonu po návrate Trumpa do Bieleho domu.



"Nesmieme sa nechať ochromiť záplavou oznámení," povedal. "Nesmieme zamrznúť v strachu alebo ako sa hovorí v anglickom prísloví: Nebuďme jeleňom, ktorý sa ocitol vo svetle reflektorov."



Steinmeier tiež vyzval, aby sa absencia pravidiel nestala vzorom pre reorganizáciu sveta. "Je rozdiel, keď popredná demokracia a svetová mocnosť povie: môžeme sa zaobísť bez pravidiel," vyhlásil.



"Preto moja výzva znie: držme sa toho, čo nám pomáha. Spolupráca nám pomáha. Partnerstvá a spojenectvá majú zmysel Demokracia nie je obchodný model. Nie je to ihrisko na rozvrat," uzatvoril nemecký prezident.